Meu filho é gago, e agora?

De acordo com a fonoaudióloga Camilla Guarnieri, doutora pela USP em transtornos da fala e linguagem em crianças , a gagueira do desenvolvimento é comum em crianças de 2 a 5 anos. Surge nas etapas iniciais de aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem e é idiopática, isto é, não tem nenhum motivo aparente. Essa gagueira pode ou não ser persistente e, tal característica, indica a necessidade maior de intervenção fonoaudiológica.

Falta consenso sobre a causa da gagueira

Embora os especialistas ainda não tenham chegado em um consenso sobre a causa da gagueira, há muitos estudos sobre o tema, com diversos avanços relacionados ao transtorno. Além das pesquisas que apresentam indícios de um componente genético , também existem linhas científicas que mostram indicativos de dificuldades motoras e/ou no processamento auditivo que podem ser a causa dessa ruptura na fluidez da fala.



Já outras investigações mostram ainda que questões ambientais e psicológicas podem agravar a gagueira. Por essas razões, o meio científico opta por falar da questão multifatorial que pode influenciar na gagueira, englobando assim todos esses fatores que interferem nela. Leia também: O que faz algumas crianças praticarem bullying pesado em outras.





Ainda que o distúrbio não tenha um fator de causa determinante, a gagueira tem sim tratamento, e o fonoaudiólogo é o profissional responsável por esse tratamento.



A intervenção fonoaudiológica precisa ser específica para a promoção da fluência da fala e a duração desse processo, bem como a fluência da fala ao final do tratamento vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, o grau da gagueira, se a intervenção foi precoce ou tardia, etc.

Terapia individualizada

De acordo com Camila, é importante uma terapia individualizada e baseada em evidências cientificas, assim, o fonoaudiólogo consegue indicar, planejar e aplicar as melhores técnicas de terapia para aquela criança em específico. “É muito importante os pais participarem de todo esse processo, a transparência é fundamental para o tratamento. É necessário entender o que vai ser avaliado, o motivo, como, os resultados dessa avaliação, o que isso significa, qual o melhor tratamento para aquela criança, como ele vai acontecer, o que esperar, como os pais vão ajudar em casa... Tudo isso tem que ser muito bem conversado, porque não existe receita de bolo, mas sim todo um raciocínio por traz das dificuldades de cada criança e a participação ativa dos pais durante todo esse processo faz toda a diferença no final".

Vale ressaltar que mesmo uma criança com gagueira há um tempo, é possível iniciar uma intervenção eficaz, porém, como não há idade mínima para iniciar o tratamento, o mais indicado é que comece o quanto antes. Uma intervenção precoce tem maiores chances de se obter êxito em seus resultados e, consequentemente, menores serão os prejuízos na vida da pessoa. O fonoaudiólogo vai adaptar todo esse tratamento para o nível de desenvolvimento da criança e fará com que isso seja conduzido de uma forma lúdica e prazerosa, para obter a colaboração desta.

A gagueira tem de ser levada a sério e requer tratamento