conta-gotas

Prêmio de Inovação Médica



O médico Antonio Condino-Neto, professor sênior do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), foi o vencedor da quinta edição do Prêmio Dasa de Inovação Médica na categoria Inovação em genômica. O prêmio é uma das principais iniciativas do setor para reconhecer profissionais que fazem a diferença na ciência e na saúde brasileira. A premiação é um reconhecimento do seu projeto "Rastreio de doenças da imunidade pelo teste do pezinho", que ampliou para mais de 50 o número de doenças que podem ser diagnosticadas no teste do pezinho aplicado no Sistema Único de Saúde (SUS). "Recebo com muita alegria essa premiação. É um projeto muito importante, pois teve o seu desdobramento prático e já está sendo aplicado por prefeituras e estados", afirma Condino-Neto.

CÂnabis medicinal ganha

dois espaços físicos no Brasil

A startup Anna Medicina Endocannabinoide acaba de lançar um marketplace para a aquisição de produtos importados com canabidiol (CBD) e vai criar os primeiros espaços físicos sobre o tema no país: na Santa Casa e no Eco Medical Center, ambos em Curitiba (PR). A expectativa é atender mais de 12 mil pessoas até 2024. “Não estamos vendendo só produtos, porque eles são importados e necessitam de receita médica para compra. Nosso propósito é acolher o paciente, tirar dúvidas e apresentar os efeitos do CBD no corpo humano”, conta Kathleen Fornari, CEO e cofundadora da empresa. O fato de estar dentro de espaços de saúde aproxima a startup dos médicos, que ainda estão se familiarizando com os tratamentos derivados do CBD. “É nosso dever fazê-los entender e acreditar no produto”, ressalta Kathleen.

Verão e megahair dá match, sim!

Quem tem megahair precisa ter cuidados voltados para os alongamentos. Aline Luize, especialista em extensões capilares, explica que quem tem megahair deve seguir a mesma recomendação de quem não tem, utilizando sempre máscaras para hidratação, leave-in e protetor térmico. “Todos esses cuidados mantêm a saúde e a beleza tanto dos fios do megahair quanto os naturais”, acrescenta Aline. Segundo a profissional, as adeptas e adeptos podem seguir uma vida normal, com apenas alguns cuidados que preservam a saúde dos fios. “No verão, as únicas ressalvas são em relação à salinidade e presença de cloro. Tirando isso, é possível curtir os dias quentes com o cabelo lindo e saudável sem qualquer problema”, diz.

“Meu filho tem

autismo. E agora? ”

Essa é a pergunta que geralmente acompanha o primeiro impacto de mães e pais ao receberem o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Os sinais de alerta podem ser percebidos já nos primeiros meses de vida, e o avanço nos protocolos e estudos acerca do tema têm proporcionado diagnósticos mais precoces. Segundo a psicóloga Julia Amed, da clínica multidisciplinar de cuidado e desenvolvimento de crianças autistas e suas famílias Genial Care, o autismo não é, definitivamente, uma condição previsível. A cada dia podem acontecer situações diferentes e novos desafios. Por isso, é crucial observar a criança para perceber o que desencadeia comportamentos desafiadores, o que estressa, o que assusta, assim como o que provoca uma resposta positiva ou calmante. Isso auxilia a solucionar problemas e prevenir ou transformar situações mais difíceis.

(foto: Csanmek/Divulgação)

Treinamento cirúrgico

com ‘cadáveres’ sintéticos

Com tecnologia avançada, os ‘cadáveres’ sintéticos realísticos voltados para treinamentos no Brasil são uma iniciativa da Csanmek, empresa brasileira especializada em metodologias ativas para a área da saúde e formação profissional de médicos. Os modelos são utilizados como alternativa ao uso de corpos humanos e de animais nos cursos de medicina humana e veterinária, sobretudo para treinamento de técnicas cirúrgicas, habilidades e aulas de anatomia. “Os modelos realísticos são considerados hoje o principal método alternativo ao uso de cadáveres em salas de aulas e seguem a tendência mundial de substituir corpos humanos e uso animal em técnicas cirúrgicas pelas faculdades”, comenta Claudio Santana, CEO da Csanmek.