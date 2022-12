SUS terá 450 centros de testagem de doenças crônicas e IST reestruturados

O processo de reestruturação dos centros de testagem do SUS está atrelado a uma mudança de cultura (foto: Herney Gómez/Pixabay ) Cerca de um milhão de pessoas convivem com HIV e AIDS no Brasil1. Desse total, 15% já sofreu ou sofre algum tipo de estigma ou discriminação, fatores considerados as principais barreiras para o acesso a serviços de prevenção e testagem dessa doença em todo o mundo2. O preconceito também prejudica o diagnóstico precoce – estima-se que 135 mil brasileiros convivem com o HIV e ainda não sabem disso, muitos por medo de realizar o teste.





Para combater o preconceito e humanizar o atendimento, mais de 450 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) de todo o Brasil serão avaliados por meio de um questionário eletrônico e terão seus profissionais capacitados por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde. A iniciativa, conduzida pelo Einstein, também prevê visitas a 50 centros para a realização de oficinas e propostas de ações para a expansão dos serviços e diagnóstico.





“O comprometimento desse projeto é com a equidade no SUS. A reestruturação dos centros irá permitir o acesso ao diagnóstico e aos métodos de prevenção de doenças comuns à população, que muitas vezes são subnotificadas ou não tratadas, principalmente entre as pessoas em situações de vulnerabilidade”, afirma Denize Ornelas, médica de família do Einstein.

Tratamento humanizado

O processo de reestruturação está atrelado a uma mudança de cultura dos CTA, como explica João Renato Rebello Pinho, coordenador da iniciativa: “Não basta apenas garantir o acesso aos serviços - é necessário acolher as pessoas que buscam por tratamento de forma humanizada. Com isso, buscamos também lutar contra o preconceito que existe nesses lugares, garantindo maior dignidade, qualidade e segurança na resposta das necessidades dos usuários do SUS”.

Serão oferecidos cursos focados no atendimento humanizado dos pacientes e necessidades específicas de cada localidade na modalidade de educação à distância (EaD) aos profissionais dos CTA, além da racionalização e práticas de gestão de recursos públicos. Ao final do projeto, em 2023, os resultados do censo e da capacitação serão entregues ao Ministério da Saúde e adotados como base para a formulação de políticas públicas, com o objetivo de fomentar a produção científica sobre a real situação das condições crônicas no Brasil.