conta-gotas

Cuidados na amamentação





O Instituto Mame Bem, fundado em 2014, conta com a experiência da fonoaudióloga Tati Vargas, que conheceu na própria maternidade os desafios que a amamentação pode impor à uma mãe. Atualmente, a plataforma Mame Bem tem 9 cursos com inscrições abertas e outros 21 em lista de espera. Os módulos, que já capacitaram mais de 280 turmas, vão além da capacitação em amamentação e abrangem várias áreas do percurso de cuidado materno-infantil. Amamentação no pós-parto imediato e em casos desafiadores, laserterapia aplicada à amamentação, formação em consultoria do sono e aromaterapia aplicada ao cuidado materno-infantil são alguns dos cursos disponibilizados pelo instituto. Informações: (31) 99076-2470 ou @mamebem (Instagram).

Autismo: importância de

entender o diagnóstico





“Meu filho tem autismo. E agora?” Essa é a pergunta que geralmente acompanha mães e pais ao receberem o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Os sinais de alerta podem ser percebidos já nos primeiros meses de vida, e o avanço nos protocolos e estudos acerca do tema têm proporcionado diagnósticos mais precoces. De acordo com Julia Amed, psicóloga especialista em análise comportamental aplicada (ABA), uma vez recebido o diagnóstico, é preciso ir atrás de informação. “Isso é algo fundamental para os pais, que terão ferramentas para compreender as necessidades dos filhos, buscando as melhores soluções para cada situação. O conhecimento sobre o transtorno também é muito importante para munir esses pais que precisam lidar com desafios e dificuldades diárias”, afirma.

Sinais de câncer pediátrico





Para ajudar pais e responsáveis a detectar sinais e sintomas do câncer infantil, o Hospital do GRAACC desenvolveu a cartilha educativa digital “E se for câncer infantil? Os sinais da doença e as chances de cura”, disponível no site www.graacc.org.br. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) sugerem que cerca de 8.460 novos casos de câncer infantojuvenil sejam diagnosticados a cada ano do triênio 2020-2022. “Conhecer as particularidades do câncer nas crianças é determinante para aumentar as chances de sucesso no tratamento e, em muitos casos, com menos risco de efeitos colaterais ao paciente. Esperamos ajudar muitos pais e responsáveis a identificar os sintomas e buscar rapidamente orientação médica”, diz Monica Cypriano, diretora médica assistencial do Hospital do GRAACC.

Combate às superbactérias





Para ajudar a reverter os casos registrados de bactérias resistentes, o Hospital Angelina Caron (HAC), e a BD, empresa de tecnologia médica, criaram o Programa Antimicrobial Stewardship, que visa promover o uso racional de antibióticos. “Em menos de duas semanas após a implementação, já realizamos 50 intervenções em prescrições de antibióticos na UTI”, explica o infectologista Ricardo Kosop, coordenador do projeto no HAC. “Por meio do programa, queremos ajudar as instituições a identificarem e traçarem um perfil das bactérias presentes em cada hospital. A partir daí, é possível oferecer tratamento personalizado para cada paciente, evitando que doses desnecessárias de medicamentos sejam utilizadas”, diz Luis Fernando, diretor de Negócios da BD.

Casa sempre arrumada





Por mais simples que possam parecer, as tarefas de casa, se não executadas de forma ordenada e contínua, podem trazer um verdadeiro estresse, especialmente se forem se acumulando. Para muitos, a falta de gerenciamento interno tende a mexer com o equilíbrio e a gerar uma sensação de falta de organização em diversos aspectos da vida. De acordo com Rosangela Kubota, personal organizer da Ro Organiza, para manter uma casa organizada, você deve separar os itens de acordo com os ambientes, utilizar etiquetas para identificá-los, usar produtos organizadores para minimizar o espaço, colocar para trás os produtos com validade maior, deixando na frente os que vão vencer primeiro, e habituar-se se desapegar de itens que não tiverem mais utilidade.