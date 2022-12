Rosa Maria Miguel Fontes conheceu Watanabe em uma palestra, e, desde, então, passou a acompanhar seu percurso pelo Brasil, Angola e Japão (foto: Editora Miguilim/Divulgação)



A palavra "sonen" é de origem japonesa e não possui um sinônimo preciso no idioma português. Normalmente é explicada como prontidão mental. Assim viveu Tetsuo Watanabe, sempre pronto para se dedicar às pessoas e encontrar um caminho para a felicidade delas. Principal líder messiânico, o Reverendíssimo Watanabe foi fiel ao "sonen" formado ainda na infância de servir ao Mestre Meishu-Sama, fundador da Igreja Messiânica. O livro Sonen de salvar - Biografia de Tetsuo Watanabe, de autoria da jornalista e escritora Rosa Maria Miguel Fontes aborda sua vida e, este mês, está sendo lançado nacionalmente pela Editora Miguilim.

A biografia tem 1.016 páginas com tudo sobre a trajetória do personagem central, destacando suas experiências mais marcantes. As narrativas acompanham a evolução natural da vida de Tetsuo Watanabe, mas são independentes e podem ser lidas separadamente do conjunto sem comprometer o entendimento. Desta forma, mesmo extensa, a biografia permite uma leitura interativa, leve e rápida.

Rosa Maria conheceu Tetsuo Watanabe durante uma palestra que ele realizou em São Paulo. Algum tempo mais tarde, teve a oportunidade de entrevistá-lo para produzir matérias para o jornal Estado de Minas, onde trabalhou, e a troca de informações acabou resultando numa pesquisa mais aprofundada. A colaboração do personagem, da família e dos dirigentes messiânicos foi fundamental para a produção da biografia, que retrata um exemplo de vida altruísta, apresenta um "sonen" do bem e mostra uma rota segura que pode conduzir todos, que assim desejarem, ao mesmo destino: o da felicidade.





SACERDÓCIO Tetsuo Watanabe nasceu em Tóquio, no Japão, em 7 de dezembro de 1940. Veio para o Brasil em 1962 e se consagrou como sacerdote. Sua vocação pastoral se revelou na fase de implantação e direção da Igreja Messiânica do Rio de Janeiro, onde foi pioneiro, e resultou na formação de 13,5 mil fiéis em apenas 10 anos e, em seguida, na presidência da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, uma missão que desempenhou por 30 anos consecutivos.

Em 2000, assumiu a direção mundial da igreja, em Atami, no Japão, o que lhe conferiu o tratamento de Reverendíssimo, ensejado muito mais pelo respeito à sua consagrada carreira pastoral do que pela formalidade do cargo religioso. Nesta condição, mais uma vez, ele se distinguiu ao ser eleito consecutivamente para cinco mandatos como presidente mundial. Morreu aos 72 anos, em 5 de outubro de 2013, sendo 51 destes anos dedicados ao sacerdócio em quase 100 países onde difundiu a fé messiânica.

A biografia traz sua trajetória de vida, a obra e o pensamento, no contexto dos países onde atuou, principalmente Brasil, Japão e Angola, em três áreas distintas, porém, apontadas nos ensinamentos do Mestre Meishu-Sama como determinantes para o bem-estar da vida do homem contemporâneo. No âmbito religioso, o Johrei (a palavra japonesa significa purificação da alma); na saúde, a agricultura natural; na elevação espiritual das pessoas, as artes em geral.





ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL A doutrina messiânica compreende ensinamentos que revelam como a nutrição é importante para manter o espírito saudável e, em consequência, o corpo e a mente; o quanto é determinante ingerir apenas alimentos plantados e cultivados sem agrotóxicos nem adubos; como utilizar o método da Agricultura Natural Messiânica e técnicas de criação de animais. Estes preceitos têm sido adotados por crescente número de profissionais que compartilham da mesma preocupação ética ou espiritual.

Tetsuo Watanabe viveu como um ser sempre à disposição de Deus e do semelhante, diz Rosa. "Foi um cidadão do mundo. Por anos e anos, suas viagens missionárias conseguiram unir os continentes na filosofia de Meishu-Sama, que ele ensinou com simplicidade, mas com a firmeza que convém ao religioso, cuja missão é conduzir, cuidar e transformar as pessoas", reforça.

