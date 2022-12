Alimentação = pele saudável

Cenouras e beterrabas contêm carotenoides, que ajudam na produção de melanina, contribuindo para o aspecto bronzeado da pele (foto: freepik)







Para proteger e preparar a pele para o verão, as dicas dos dermatologistas são indispensáveis – mas não são os únicos recursos. Uma alimentação balanceada ajuda a manter uma pele mais saudável e bonita.

Pensando na chegada do calor, Ramiele Calmon, nutricionista especializada em saúde da mulher, explica como uma alimentação saudável vai impactar diretamente na saúde da pele, contribuindo para uma cútis mais viçosa, aparência mais jovem e descansada.

Segundo a nutricionista, em termos de alimentação, os principais pontos para uma pele bonita e saudável são: ajudar a desinflamar o corpo e fornecer antioxidantes.

“Falando em verão, podemos incluir alimentos que vão fortalecer a hidratação da pele, e ajudar a protegê-la dos efeitos nocivos do sol, responsável pelo fotoenvelhecimento. É claro que essa preparação, no entanto, não é do dia para a noite. Quem já tem o hábito de se alimentar de forma consciente e planejada vai ter uma pele mais bem protegida e mais bem hidratada.”

Em relação ao fotoenvelhecimento, vale lembrar que não adianta se atentar para alimentos antioxidantes apenas quando os termômetros sobem - eles devem fazer parte do dia a dia, principalmente a partir dos 30 anos. “Os antioxidantes são importantes aliados no combate aos efeitos do envelhecimento, que se refletem também na aparência da nossa pele. Podemos citar as frutas vermelhas, uvas, alimentos com alta concentração de vitamina C, como a acerola, além de muitos outros”, afirma.





ESTRATÉGIA Alimentos anti-inflamatórios também devem ser levados em conta numa estratégia nutricional. Nesse sentido, sublinhando a profissional, alguns dos alimentos que ajudam a desinflamar o corpo são especiarias como cúrcuma e canela, gengibre, frutos do mar e castanhas que contêm ômega 3 e frutas cítricas como limão e maracujá, e que também possuem ação antioxidante.

Ramiele reitera que não é simplesmente incluir esses alimentos na dieta e achar que isso vai trazer uma pele bonita. “Uma alimentação saudável envolve alimentos estratégicos que devem ser incluídos no dia a dia, mas também envolve o cuidado de excluir, ou reduzir, aquilo que comemos e que nos causa prejuízos, como ultraprocessados, industrializados, frituras e açúcares.”

E se você está pensando em conseguir um bronze de forma saudável, além das dicas dos dermatologistas, a alimentação também pode te ajudar neste processo. A cenoura, assim como a beterraba, possui carotenoides, compostos antioxidantes pigmentados lipossolúveis, que auxiliam na produção de melanina, por isso, contribuem para o aspecto bronzeado da pele.

“Pela ação antioxidante, contribuem também para a proteção da pele contra os efeitos do envelhecimento. Vale lembrar que é tudo interligado. É preciso tomar as medidas de proteção solar necessárias, independente da alimentação ajudar a proteger”, comenta.

Hidratação De acordo com a nutricionista, um creme hidratante pode mascarar uma pele desidratada, mas a hidratação verdadeira acontece de dentro para fora. O período demanda o consumo de alimentos mais leves, ricos em água e fibras “como melão, melancia, laranja, tangerina, frutas vermelhas, todas são bem-vindas para ajudar na hidratação, assim como legumes e folhas, que também possuem grande quantidade de água em sua composição”.

A água de coco pode substituir a água convencional, mas não é totalmente recomendado devido aos açúcares presentes na bebida. “Existe uma quantidade mínima de água que você deve ingerir diariamente. Em termos de hidratação, a água de coco pode substituir a água convencional, no entanto, há essa questão calórica envolvida, que deve ser levada em consideração para não prejudicar o controle de peso, por exemplo.”

O ideal, como explica a especialista, é beber no mínimo dois litros de água por dia e incluir alguns copos de água de coco é benéfico e saudável. Para ajudar, vale incluir chás no cardápio, na versão gelada para refrescar. “Sou uma grande defensora dos chás anti-inflamatórios, como o chá de hortelã, canela, gengibre, que além de ajudar na ingestão de água, podem ser grandes aliados para desinflamar o corpo”, esclarece.





palavra de especialista

Conceição de Jesus,

farmacêutica responsável da Bravir

Protetores labiais com fator de proteção

“Observe que a pele dos lábios não é a mesma pele do rosto e é diferente da mucosa (que reveste a parte interna na boca). É um tecido de transição que não possui a última camada da derme, é mais fina e, também, está sujeita a câncer. Para evitar o envelhecimento precoce e cuidar dos lábios, o indicado é usar protetores labiais com FPS acima de 30. Para quem gosta de praticar esportes ao ar livre, FPS acima de 50 é o indicado. Além disso, a saliva possui pH ácido, o que desequilibra a pele dos lábios e intensifica o ressecamento. A melhor opção é investir na hidratação interna e externa. Bebendo bastante água e apostando nos protetores labiais. Lembre-se que a hidratação precisa ser constante e reforçada várias vezes ao dia.”