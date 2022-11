Conta gotas

(foto: Freepik)



Veganismo e identidade





Uma pesquisa feita pela Faunalytics mostrou que entre os obstáculos mais mencionados por veganos estão inseguranças sobre a saúde e dificuldades de incorporar o veganismo à própria identidade. “A boa notícia é que há uma forte comunidade em torno desse estilo de vida que fornece dicas nutricionais gratuitas e apoio social”, afirma Fernanda Vieira, diretora de Políticas Alimentares da Sinergia Animal. Segundo o relatório, algumas das melhores estratégias incluem o fortalecimento do apoio social e a habilidade de seguir uma alimentação vegetal. “Encontrar apoio em seu próprio grupo social ou conhecer pessoas com os mesmos interesses pode fazer toda a diferença na construção da identidade vegana e na continuidade da transição para o veganismo”, explica Fernanda.

Corrente do bem





Você já ouviu falar no Dia de Doar? O evento, que será realizado na próxima terça (29/11) faz parte do movimento por uma cultura de doação, que promove o engajamento de pessoas com causas e organizações da sociedade civil por meio da doação como instrumento de fortalecimento da inclusão social. Para impulsionar a iniciativa, o Movimento Bem Maior participa da mobilização com a campanha Corrente do Bem nas redes sociais, convidando personalidades públicas e civis a gravarem vídeos contando qual é a causa que as move, usando a hashtag #diadedoar . "Investimos no debate sobre o tema, visando conscientizar mais pessoas a doarem”, pontua Carola Matarazzo, diretora-executiva do Movimento Bem Maior. Informações: diadedoar.org.br.

Lavagem nasal infantil





Diversos são os motivos que levam as crianças a ficarem com uma produção nasal excessiva de secreções. Uma das soluções cada vez mais recomendadas pelos pediatras é a lavagem nasal infantil com soro fisiológico. “Orientamos os pais a fazê-la diversas vezes ao dia, conforme a necessidade, mantendo a higienização das mucosas, fluidificando a via aérea e diminuindo a inflamação local”, explica a pediatra e neonatologista Gabriela Facchini. A lavagem nasal é uma maneira natural de desentupir o nariz, evitando-se o uso de descongestionantes nasais locais, que podem trazer efeitos colaterais e antialérgicos. De acordo com a fisioterapeuta respiratória Genai Latorre, a lavagem nasal infantil deve ser um hábito assim como escovar os dentes.

Osteoporose e a saúde

de ombros e cotovelos





Só no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem com a osteoporose, segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso). “A osteoporose tem como principal consequência a fratura por fragilidade óssea, que pode acontecer após uma simples queda ou esbarrão. Esse problema também pode causar dores nos membros afetados, perdas de estatura e alteração na estrutura do ombro, comprometendo, inclusive, a postura”, explica o ortopedista especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, Layron Alves. O diagnóstico pode ser feito por meio da história clínica do paciente, radiografias, densitometria óssea e laboratoriais especializados. O especialista ressalta que mulheres a partir dos 45 anos devem ser submetidas a um teste de densitometria óssea.

Cadeira ergonômica





Segundo um estudo feito por cientistas do Reino Unido, cerca de 80% das pessoas que trabalharam no formato home office ao longo da pandemia, sentiram alguma dor, seja nas costas, pescoço ou ombro. Segundo Pamela Paz, CEO da John Richard, empresa de assinatura de móveis para escritórios do Brasil, isso acontece principalmente diante da ausência de itens ergonômicos, como mesas e cadeiras, no lar. Por isso, a dica de Pamela é investir em uma cadeira ergonômica com ajustes e regulagens para altura do assento, braços e encosto, além de dispor de uma boa profundidade. “Seu principal benefício é no alívio da pressão sobre a coluna vertebral, o que evita dores nas costas e lombares, além de melhorar a postura e minimizar os vícios posturais”, afirma.