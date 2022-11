SUS: tratamento com aromaterapia servem para combatr problemas de saúde

Tratamentos terapêuticos oferecidos pelo SUS são alternativas para combater problemas de saúde físicos e mentais (foto: Freepik/Divulgação)

Há mais de quatro anos o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece aos seus pacientes a aromaterapia como uma das Práticas Integrativas e Complementares (PICS). Reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as PICS possuem embasamento científico e utilizam de recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais com o objetivo de curar e prevenir doenças. Elas estão presentes em 78% dos municípios brasileiros e contemplam todas as capitais do país, com 29 práticas atualmente; como acupuntura, homeopatia, yoga, aromaterapia, entre outros. O tratamento integrado entre a medicina tradicional e as PICS trazem benefícios já comprovados como diminuição da ansiedade e depressão.

Segundo Fabián Laszlo, aromatólogo, cientista, fundador da Laszlo e um dos maiores incentivadores da aromaterapia no país, promover saúde através da aromaterapia traz mais viabilidad para os cuidados com a saúde por meio de práticas e cuidados mais naturais e saudáveis. “A aromaterapia ganhou mais força como ciência desde sua incorporação nas terapias integrativas ofertadas pelo SUS para o desenvolvimento de novas possibilidades no que diz respeito ao cuidado e promoção da saúde”, afirma.

Os benefícios dos óleos essenciais são embasados em muito estudo e comprovados cientificamente. Extraídos das plantas, os óleos essenciais possuem princípios ativos com propriedades medicinais que atuam em nosso organismo. “Cada aroma atua de forma bastante específica, podendo combater, por exemplo: ansiedade, depressão, insônia, estresse, problemas estes que foram bem acentuados com a pandemia”, diz Fabián.

A indicação do óleo essencial varia de acordo com a necessidade de cada paciente e atua de maneira emocional, psicológica e física. “A aromaterapia pode ser utilizada no tratamento de muitas doenças, ajudando no reequilíbrio do paciente. O óleo de lavanda, por exemplo, é bem conhecido e um dos mais versáteis na aromaterapia. Seu aroma tem efeito calmante e relaxante, muito indicado para quem tem problemas de insônia”, afirma o aromatólago.