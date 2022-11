Denis Levati conta que teve uma grave perda de memória, perdeu a fala e a capacidade de andar, sequelas decorrentes da doença. Em uma cama de hospital (detalhe), na UTI, o autor se viu impossibilitado de prover a família (foto: ARQUIVO PESSOAL)







Quarenta dias entre a vida e a morte em uma unidade de terapia intensiva e mais alguns meses em busca da retomada da normalidade de sua vida. Essa é a história do livro em pré-venda “Extubado – O diário de um sobrevivente da COVID-19 em sua jornada pela recuperação de sua saúde física e mental”, por Denis Levati.

Essa história não é ficção ou baseada em relatos de terceiros. Em 200 páginas, Denis compartilha sua trajetória pessoal antes, durante e ao longo de sua recuperação. Em um misto de literatura com autobiografia, conta suas experiências pessoais e de como a doença afetou seu entorno – sua família, seus amigos e seu trabalho.

Antes que a vacina estivesse disponível, o autor foi um dos pacientes de quadros gravíssimos naquela que ficou conhecida como a segunda onda da COVID-19. Recuperado do coronavírus, o pesadelo continuou na sua volta para casa, quando foi constatado que, além das infecções e complicações físicas impostas pela hospitalização, Denis sofreu um dano cerebral, que deixou nele uma grave perda da memória, além de consequências psicológicas.

“Eu era o provedor da minha família e me vi preso em uma cama de hospital, num leito de UTI. Ao voltar da internação, encontramos um cenário ainda mais difícil, porque eu perdi a memória, a capacidade de fala e de me locomover. Eu estava em um momento muito bom da minha vida até a doença chegar. Depois disso, foi necessário entender tudo que aconteceu e estava acontecendo”, explica Levati.





ANOTAÇÕES Perdido entre reminiscências e delírios, a solução encontrada por ele foi tomar nota de tudo, escrever suas percepções a respeito de tudo que o cercava e essas anotações se tornaram um diário que deu origem ao livro. “Durante as sessões de terapia que precisei fazer, eu anotava os exercícios, então, além disso, passei a anotar do que eu me lembrava do meu dia a dia. Eram como recados para mim mesmo, foi aí que surgiu o diário. Todos os dias eu abria o diário e tomava consciência do que eu vivi e estava vivendo. Esse diário de recuperação me ajudou a organizar a mente de uma maneira confiável”, afirma.

‘Extubado’ é uma ode à alegria de estar vivo, aos profissionais da saúde e a importância de acessar sua vulnerabilidade. Ao expor sua jornada, Denis inspira o leitor a também se descobrir e reavaliar suas prioridades: família, amigos, arte, música, literatura, saúde física e mental.

“O livro vem para compartilhar a minha experiência, de quem passou por um caso de COVID-19 tão grave como eu. Escrevo para gerar empatia nas pessoas, acolher as famílias que passaram por situações parecidas e inspirar outros pacientes que se recuperaram a contar suas histórias”, conta Levati.





* Estagiária sob supervisão da

editora Ellen Cristie.

(foto: Reprodução)

Serviço

Livro: “Extubado – O diário de um sobrevivente da COVID-19 em sua jornada pela recuperação de sua saúde física e mental”

Editora: Litorare Books

Páginas: 208

Venda: Amazon