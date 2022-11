Dor lombar: o que é e como prevenir

(foto: Arpit/Pixabay)

A dor lombar, também conhecida como lombalgia, ocorre na parte inferior da coluna vertebral e está entre as dores mais comuns entre homens e mulheres nas diferentes fases da vida. Ela é causada geralmente por uma lesão muscular ou ligamentar.Quando a dor se torna intensa e constante, ou surgem outros sintomas, como dor na perna ou no glúteo, sensação de dormência ou formigamento nos membros e dificuldade para realizar movimentos, é importante a avaliação médica para que seja feito o diagnóstico e, assim, ter início o tratamento.Segundo o médico ortopedista e especialista em coluna, Ricardo Teixeira, o número de pessoas que convivem com dor lombar é significativo. Entre as principais razões para o problema, estão a má postura, sedentarismo sobrepeso , posições incorretas no ambiente de trabalho e nos afazeres domésticos.De acordo com o especialista, a prevenção ainda é o melhor tratamento. Independentemente da faixa etária e da condição, existem medidas que podem ser tomadas para prevenir ou reduzir a incidência de episódios de dor lombar. São elas:- Manter o peso adequado- Cuidar da postura, tanto durante o dia ao desempenhar qualquer atividade, quanto ao dormir- Evitar permanecer em pé, sentado ou curvado por longos períodos de tempo- Praticar exercícios que fortaleçam a musculatura abdominal e alongar-se frequentemente, principalmente antes das atividades físicas- Dobrar os joelhos, e não a coluna, ao se abaixar- Evitar sapatos de salto alto ou instáveis. Dar preferência aos de solado baixo e macio- Não dormir em colchão excessivamente mole ou duro- Manter um consumo adequado de cálcio- Sentar-se adequadamente sobre os glúteos Beber muita água , hidratar-se sempre- Evitar o cigarro

Leia também: Pesquisadores sugerem nova hipótese para explicar a morte de Bruce Lee



O tratamento para dor no final da coluna pode ser feito com o uso de relaxantes musculares ou anti-inflamatórios, dependendo do tipo de dor e da orientação médica. "O principal objetivo é aliviar a dor, melhorar a habilidade funcional e prevenir recorrência e cronicidade", explica o especialista.