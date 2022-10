Recorde de separações em 2021; especialista indica como manter casamento

(foto: Freepik/Divulgação)

De acordo com levantamento do Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa cerca de 9 mil cartórios de notas no país, somente no ano passado foram registrados mais de 80 mil separações. O número superou o recorde anterior que havia sido batido em 2020, com 77.509 divórcios. Como atingir um relacionamento duradouro?









“Quando cada indivíduo adota essa postura de serviço ao cônjuge, se inicia um ciclo virtuoso de plantio e colheita que retroalimenta e fortalece o relacionamento”, ponderou. “Como a relação entre duas pessoas acompanha a dinâmica de suas vidas, a convivência exigirá constante atenção para verem juntos o que ainda é útil e o que precisa ser modificado”, explicou o especialista. “Um relacionamento de cinco anos é significativamente diferente de um de dez anos”, completou.





Para a especialista é importante que a cada dia os parceiros levem ao coração um do outro, sementes de carinho, cuidados, gentilezas, fidelidade, generosidade e respeito.





“Certamente os casais que trilharem a relação para esse universo, farão a colheita de frutos maravilhosos para uma longa jornada em conjunto. Na sociedade atual, de fato, faltam exemplos de relações duradouras, talvez isso possa impactar ao elevado registro de separações”, finalizou.