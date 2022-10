Legião da Boa Vontade convida idosos para prática de Lian Gong

(foto: Magda Ehlers/Pexels)

Chegar à terceira idade em plenas condições de saúde é o desejo da maioria das pessoas. E, mesmo para quem já alcançou esse objetivo, ainda é recomendado manter na rotina a realização de exercícios físicos, fundamentais para ter uma boa qualidade de vida. Por ocasião do mês que celebra o Dia Internacional do Idoso, a Legião da Boa Vontade (LBV) convida os idosos atendidos no serviço Vida Plena, desenvolvido em seu Centro Comunitário de Assistência Social, na capital mineira, para uma atividade diferenciada.Nesta sexta-feira (28/10), dás 9h às 11h, no Parque Lagoa do Nado, acontece a prática do Lian Gong, atividade chinesa composta por exercícios que podem ser feitos em qualquer lugar, inclusive em casa, e que ajudam a aliviar dores, estresse, o humor e a disposição, dentre outros benefícios. A ação tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.Em Belo Horizonte, o serviço Vida Plena atende cerca de 105 idosos, contribuindo para a inserção sociocultural e o fortalecimento da cidadania, por meio de atividades que colaboram no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais.