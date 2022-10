Acupuntura: Um convite ao bem-estar

Amanda Serrano*





Desde má postura até uma condição de saúde mais séria, como uma hérnia de disco. Vários fatores podem causar dores nas costas. Quem não precisou lidar com algum incômodo desse tipo, em algum momento da vida? Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Além disso, a dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos, perdendo apenas para a dor de cabeça.

No entanto, um novo estudo do National Center for Complementary and Integrative Health mostra que existe solução para tratar de forma natural esse desconforto: a acupuntura. No Brasil, uma vertente da acupuntura vem ganhando cada vez mais adeptos: a auriculoterapia, técnica que consiste na aplicação de pequenas agulhas muito finas, sementes de mostarda ou esferas magnéticas em pontos específicos na parte externa das orelhas para estabelecer o equilíbrio energético do corpo.

Lirane Suliano, especialista em auriculoterapia neurofisiológica, técnica empregada pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar (foto: Arquivo pessoal) A acupuntura é uma técnica milenar que surgiu nos países orientais, na qual o profissional estimula pontos que são previamente mapeados pelo corpo. Esses estímulos podem acontecer com o uso de agulhas ou pela combustão das ervas Artemisia sinesis e Artemisia vulgaris. “Nós temos canais energéticos chamados de meridianos, então eu trabalho nesses canais, o que ajuda a tratar e prevenir doenças”, explica Lirane Suliano, especialista em auriculoterapia neurofisiológica, técnica empregada pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar.

Natália Lima, terapeuta holística (foto: Arquivo pessoal) Lirane diz que a dor nas costas é um problema cada vez mais comum, inclusive entre jovens, e faz aumentar o consumo de analgésicos e anti-inflamatórios, especialmente quando o problema se torna crônico, pois faz com que as pessoas façam uso de medicamentos por longos períodos. “Algumas usam diariamente por meses, aumentando o risco de dependência, hipertensão, gastrite e hepatite”, comenta.

“Nesse contexto, a auriculoterapia é um recurso terapêutico que não utiliza medicamentos e permite tratar o paciente sem os “temidos efeitos colaterais”, que debilitam ainda mais a condição clínica. “Não adianta ficar algumas horas sem dor nas costas e depois ter sérios problemas no fígado ou no estômago", acrescenta Lirane Suliano, que também é cirurgiã-dentista, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em auriculoterapia neurofisiológica, técnica empregada pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar.

Segundo Lirane, a auriculoterapia é uma prática muito buscada principalmente para o alívio de dores e tratamento de problemas físicos e emocionais. A técnica funciona com a estimulação de pontos específicos no pavilhão auricular, desencadeando a liberação de neurotransmissores que equilibram o organismo. O número de sessões e os pontos utilizados dependem do quadro clínico apresentado pelo paciente, com a vantagem de poder ser empregada até mesmo em idosos, grávidas e atletas, pessoas que precisam ter uma atenção especial com a medicação.

“A partir das queixas do paciente, consigo entender a forma como vou trabalhar e quais pontos necessários a serem trabalhados. Dessa forma, consigo fazer a liberação de neurotransmissores e colocar o organismo em equilíbrio novamente. Muitas vezes, com a rotina do dia a dia, nós levamos nosso corpo ao limite, trazendo bloqueios que vão prejudicar nossos canais energéticos e refletir no nosso lado físico e emocional.”

O estímulo, através das fibras nervosas, chega à medula espinhal e, consequentemente, ao sistema nervoso central, fazendo a liberação de neurotransmissores, de uma forma geral endorfinas, que fazem com que o corpo consiga controlar a dor e restabelecer o equilíbrio do organismo. Essa técnica é como se fosse uma simplificação da acupuntura, pois trabalha apenas com a orelha, sem precisar que o paciente tire a roupa ou fique deitado em uma cama por meia hora.

Perceba que nesses casos são pessoas com alta propensão de sofrer com dor nas costas, mas que têm restrição quanto ao uso de medicamentos, e a auriculoterapia neurofisiológica pode eliminar a dor de forma natural, sem colocar a vida do paciente em risco.

O estudo da National Center for Complementary and Integrative Health analisou testes clínicos envolvendo terapias alternativas e complementares e descobriu que a acupuntura alivia muito as dores nas costas dos pacientes. Não só isso, a técnica também é uma opção contra a osteoartrite.

“O tratamento pode ser aplicado em qualquer pessoa, independentemente da idade e condição física, sem contraindicações e, portanto, para os bebês e crianças é um excelente aliado no alívio de cólicas, melhorias do sono, atenuação dos sintomas do início da dentição e até no combate ao estresse gerado pela volta às aulas”, explica a terapeuta holística Natália Lima, especialista em saúde fe- minina, gestação, bem-estar e fitness do Espaço TATVA.

A auriculoterapia, além de proporcionar alívio para o corpo, como melhorias de dores, desconfortos e outros, ainda traz vantagens para a mente, pois auxilia no tratamento de insônia, angústia e depres-são. Além disso, por se tratar de uma te- rapia pouco invasiva, o tratamento ainda conta com os seguintes benefícios:





Natália ainda explica que, devido ao fato de bebês e/ou crianças sofrerem bem menos interferências do ambiente externo, a auriculoterapia tem um efeito bem mais rápido e eficaz nesse grupo. “As crianças ainda estão com energia ‘crua’ e são puras de sentimentos e emoções. Portanto, o tratamento se torna mais efetivo”, conta.

No entanto, a terapeuta lembra que, como qualquer medicina integrativa, a auriculoterapia não substitui os tratamentos alopáticos. “Eles caminham juntos, ou seja, é uma terapia de apoio e reforço nos casos em que a medicina tradicional também se faz necessária”, completa a especialista do Espaço TATVA.





