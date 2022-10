conta-gotas

(foto: Freepik)



Você sabia que todo mundo pode fazer terapia?





A saúde mental e os cuidados estão cada vez mais em pauta. Porém, apesar de esse ser um assunto progressivamente mais discutido, ainda existem muitas ideias falsas que se espalham sobre o tema, bem como mitos que são considerados verdades. Um dos mitos mais comuns é a ideia de que apenas “pessoas loucas” devem fazer terapia. Esse é um conceito preconceituoso e falso, afirma o médico psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica Ariel Lipman. “Na realidade, a terapia pode beneficiar toda e qualquer pessoa, mesmo alguém que se sinta bem e não apresente sintomas relacionados a transtornos mentais”, explica o profissional.

(foto: shutterstock)

Conheça quais são os treinos mais eficientes para se preparar para o verão





Sabemos que mudar completamente a estrutura muscular do corpo para o verão é impossível, mas há formas de chegar mais perto das metas e conquistar o visual esperado para época mais quente do ano. Pensando nisso, o educador físico e CEO da Red Fitness, Ronaldo Godoi, sugere intercalar exercícios cardiovasculares, como esteira, bicicleta e escada, com musculação. “Esse combinado de atividades permite que a pessoa tenha um gasto calórico significativo, ao mesmo tempo em que fortalece os músculos, já que não adianta emagrecer e ficar flácido”, explica Godoi. Outra sugestão são treinos mais intensos. “Treinos funcionais de alta intensidade com muitas repetições e descansos rápidos. Esse estilo de treino acelera o metabolismo e queima gordura por até 48 horas com o corpo em repouso, além de tonificar os músculos”, destaca Ronaldo.

(foto: Freepik)

Rinoplastia é complexa





A rinoplastia é considerada a cirurgia plástica mais complexa entre todos os procedimentos. O Brasil é o segundo país onde a rinoplastia é mais realizada. De acordo com o otorrinolaringologista Edson Freitas, a razão para a rinoplastia ser uma cirurgia complexa é que cada nariz é único, e não existe um padrão que sirva para todos. “Para conseguirmos resultados consistentes e de acordo com a vontade dos pacientes, dependemos sempre de fatores como variações anatômicas internas, tecidos, cicatrização, entre outros”, explica. Para além da estética, a rinoplastia também pode ser indicada como tratamento para problemas funcionais, e é possível combinar os dois objetivos.

(foto: freepik )

CÂnabis medicinal no Brasil





Em 14/10, foi publicada no Diário Oficial da União resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 2.324, de 11 de outubro de 2022) que limita o uso da cânabis medicinal para o tratamento exclusivo de epilepsia refratária em crianças e adolescentes. De acordo com o texto, fica proibida a utilização de canabidiol (CBD) para terapia de qualquer outra patologia, como transtorno do espectro autista, Alzheimer e Parkinson. Para Kathleen Fornari, especialista em cânabis medicinal e empresária do setor, a resolução vai na contramão de uma das principais tendências mundiais na área da saúde. “O Brasil, mais uma vez, deixa de lado uma tendência global que tem ajudado milhões de pessoas ao redor do planeta”, comenta.

(foto: Vera Cruz/Divulgação)

Curso sobre trauma





Segundo dados do Ministério da Saúde, o trauma, diretamente ligado aos acidentes de trânsito, é a primeira causa de morte entre pessoas com menos de 50 anos no Brasil. Segundo o professor Gustavo Pereira Fraga, assessor técnico do Centro de Trauma do Vera Cruz Hospital, o que preocupa é que muitos casos são evitáveis. “Mesmo após a falha de medidas preventivas, podemos organizar os atendimentos nos hospitais e ter profissionais capacitados para melhorar a qualidade do atendimento e impedir que elas ocorram”, afirma. Com esse intuito, a Fundação Roberto Rocha Brito (FRRB), entidade de ensino ligada ao Grupo Vera Cruz realizou, neste mês, dois cursos consecutivos de atendimento ao traumatizado, o European Trauma Course (ETC). A imersão, de 24 horas, capacitou 24 profissionais que ficam à frente do atendimento da área nas salas de urgência.