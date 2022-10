conta-gotas

(foto: Freepik)



Doença ocular da tireoide





A doença ocular da tireoide (DOT) é uma condição autoimune crônica e progressiva com sinais e sintomas heterogêneos que podem ameaçar a visão dos pacientes. A enfermidade está associada à proptose (saliência ocular), diplopia (visão dupla), dor e inflamação nos olhos. A Horizon Therapeutics, empresa global focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos, solicitou a aprovação regulatória para o teprotumumabe no Brasil, um anticorpo monoclonal que, no estudo clínico OPTIC de fase 3, reduziu significativamente a proptose. “Essa submissão regulatória é mais um passo para o cuidado adequado, fundamental para as pessoas acometidas pela condição”, explica Fábio Ivankovich, gerente geral da Horizon Therapeutics no Brasil.

(foto: Freepik)



Ação para o Dia Mundial

de Cuidados Paliativos

Campanha “A vida não pode esperar: movimente-se”, liderada pelo Instituto Oncoclínicas, vai promover em todos os domingos deste mês, que marca o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, uma corrida/caminhada virtual para apoiar quem está passando por um processo de adoecimento ou luto e aqueles que fazem parte da rede de apoio de pessoas em tratamento. Para participar da campanha, é necessário fazer a inscrição no site do evento (https://grupooncoclinicas.com/), escolhendo a modalidade (caminhada ou corrida), distância e local do percurso. Todo valor da venda dos 100 primeiros kits, excluindo impostos e frete, serão revertidos para ONGs filantrópicas.

(foto: Biomarin/Divulgação )

Você sabe o que é acondroplasia?





O mês de outubro é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra as Pessoas

com Nanismo (25/10). Nesse período, a BioMarin, biofarmacêutica global, promoverá ações de educação por meio da campanha “Minha história vai além”. Uma rede de influenciadores vai

reverberar conteúdos educativos sobre acondroplasia por meio das redes sociais @acondroplasia.day. Um podcast e uma live trarão a palavra de especialistas no assunto, com informações relevantes e respondendo aos questionamentos do público. “Educar pais, responsáveis, profissionais de saúde e a sociedade em geral é um caminho para vencer o preconceito geracional e possibilitar um melhor desenvolvimento das pessoas com nanismo”, explica Eduardo Franco, diretor médico da BioMarin na América Latina.

(foto: Freepik)

O cérebro e as

comidas gostosas





Pesquisa realizada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) identificou uma nova constelação de neurônios de processamento de imagens que são estimulados exclusivamente por imagens de comida. O estudo mostrou uma grande evidência na seletividade alimentar, o que significa que uma fatia de pizza com queijo derretido atinge os neurônios de forma diferente e mais potente que frutas ou vegetais crus. A descoberta ajuda a entender a importância dos alimentos na cultura humana, dizem os pesquisadores. Segundo eles, a comida não é apenas criticamente importante para a sobrevivência, mas ocupa um sentido fundamental na forma como o indivíduo

organiza sua vida social.

(foto: Smile Train Brasil/Reprodução)

Sorrisos mudam vidas





A campanha "Há sorrisos que mudam vidas", da Smile Train Brasil, foi lançada para ajudar que pessoas com fissura labiopalatina recebam não só a primeira cirurgia de correção, mas também cuidados integrais e multidisciplinares de qualidade e contínuos. “Queremos que, cada vez mais, as pessoas tenham acesso a uma abordagem multidisciplinar e de alta qualidade, que envolve diversos especialistas e profissionais de saúde. O intuito é um só: que elas possam ter uma vida plena, saudável e produtiva”, explica Rafael Custódio, diretor da Smile Train Brasil. Se você ou alguém que você conhece tem fissura de lábio e/ou de palato e que precisa de apoio, entre em contato com a Smile Train através do site www.smiletrainbrasil.com.