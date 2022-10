Pais e filhos saudáveis

Amanda Serrano*

Praticar atividade física de maneira regular é fundamental para a saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o casal de médicos Thanguy e Patrícia Friço, autores do livro "Pais saudáveis – Filhos saudáveis" e adeptos da "medicina do estilo de vida", a movimentação constante do corpo contribui principalmente para o controle emocional.

"Exercícios físicos regulares também favorecem o desenvolvimento psicossocial dos jovens, melhoram a concentração na hora dos estudos e contribuem para um sono de mais qualidade", afirmam Thanguy e Patrícia Friço.

Os médicos explicam que a prática de atividade física atua no cérebro para diminuir a produção de adrenalina e de cortisol, hormônios responsáveis pelo estresse, e aumentar os hormônios do bem-estar, como serotonina e endorfina. Tal modulação é preponderante, por exemplo, para ajudar no controle de sintomas relacionados à ansiedade e à depressão.

Além disso, explicam os autores, os exercícios físicos regulares favorecem o desenvolvimento psicossocial dos jovens, criando oportunidades de autoexpressão que lhes proporcionam mais autoconfiança e interação social. “Manter o corpo em movimento contribui ainda para aumentar a concentração na hora dos estudos, melhorando assim o desempenho escolar”, ressaltam.

Outro impacto positivo de exercícios físicos em adolescentes é a melhora da qualidade do sono. “Quando praticamos atividades todos os dias, cansamos o nosso corpo, facilitando, dessa forma, o descanso.” Segundo o casal, adolescentes que praticam atividades físicas adotam rapidamente outros comportamentos saudáveis, como evitar o uso de tabaco, álcool e drogas.

A respeito da frequência com que os jovens devem praticar atividade física, os médicos declaram que, segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), a recomendação é de aproximadamente 60 minutos diários.

Thanguy e Patrícia Friço comentam que são inúmeras as atividades que podem ser realizadas na escola, em casa e com amigos, que contribuem para a promoção do bem-estar de uma maneira geral. Segundo eles, o principal critério da escolha, no entanto, deve ser o interesse despertado pela atividade física. “Sem interesse, tudo fica mais difícil. Ao contrário, havendo interesse, tudo fica mais fácil”, afirmam.

O casal de médicos lembra que fazer atividade física não é necessariamente praticar esportes ou realizar exercícios físicos. “A atividade física se caracteriza por ser planejada, com um claro objetivo de aprimorar a estrutura física do indivíduo, como força, flexibilidade, velocidade, equilíbrio, entre outros fatores.” Nesse sentido, segundo eles, pratica-se atividade física por meio de simples afazeres domésticos, como varrer, lavar e limpar, baixar e levantar, quando se passeia com o cachorro no fim da tarde ou ao preferir a escada em vez do elevador para chegar em casa.





