Conta-gotas

(foto: FREEPIK)



Espetáculo circense gratuito em BH





“Atemporal” é um espetáculo que transita pela palhaçaria, mágica contemporânea, malabarismo, acrobacia e teatro. Trata-se de um gênero que pretende dar outros significados aos efeitos de ilusionismo, fazendo cruzamentos das técnicas de mágica com o enredo da obra. Segundo o diretor da peça, Rogério Gomes, “a dramaturgia de ‘Atemporal’ foi criada partindo de pesquisas envolvendo manipulação e ressignificação de objetos, máscaras, ilusionismo e efeitos visuais”. O espetáculo será apresentado gratuitamente em diversos espaços da cidade, comemorando o mês da criança. Confira a programação: dia 9, às 18h, na Sede do Grupo Cultura do Guetto; dia 26, às 18h, no auditório da EBA – acessível em libras; dia 29, às 19h, na Casa Circo Gamarra, acessível em libras; e dia 30, às 18h, na Obra Kolping Minas Caixa. Informações: http://circodosufoco.com.br/.

(foto: shutterstock)

Preocupação com dinheiro e a saúde mental dos brasileiros





Pesquisa realizada pela Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada, buscou entender como o dinheiro pode afetar a saúde mental dos brasileiros e desenvolver ou agravar doenças de ordem psíquica. Das 3.172 pessoas entrevistadas de todo o Brasil, 53% já tiveram a saúde mental afetada por questões financeiras, sendo que 48% se sentem preocupadas e ansiosas ao pensar em dinheiro e 18% ficam tristes e desanimadas. O principal motivo apontado para os sentimentos ruins foi a falta de perspectiva para a realização de sonhos e objetivos (38%), seguida pela diminuição do poder de compra pela alta da inflação (28%). Em terceiro lugar aparecem as dívidas, com 27% das respostas, e em quarto lugar vêm as despesas maiores que a renda, com 26% dos entrevistados.

(foto: Freepik)

Benefícios do alinhador de dentes invisível





Os alinhadores ortodônticos invisíveis têm sido a principal escolha das pessoas que querem um sorriso alinhado, bonito e sem o tradicional “aparelho” metálico. Para além da questão estética, uma das principais vantagens é a possibilidade de removê-los para fazer as refeições, o que facilita a escovação e o uso do fio dental. Além de contribuir para a saúde dos dentes, isso torna mais prático o dia a dia de quem usa o aparelho. De acordo com a cirurgiã-dentista Ana Carolina Pinheiro, a principal diferença entre o alinhador invisível e o alinhador fixo convencional é que ele é bem mais confortável, já que pode ser retirado e recolocado. “Além disso, é uma ótima opção para quem preza pela estética”, afirma Ana.

Tratamentos combinados

para esperar o verão





Por mais que os procedimentos estéticos que valorizam a estrutura corporal estejam em alta, poucos conhecem as combinações ideais de tratamentos dermatológicos que são grandes aliados nesse percurso. Segundo a dermatologista Fátima Tubini, a junção de esvaziadores de gordura, ultrassom e radiofrequência corporal é capaz de solucionar rapidamente os três principais obstáculos no processo do corpo perfeito: flacidez, celulites e gordura localizada. Além dos cuidados diários como hidratação, alimentação balanceada e exercícios físicos, atualmente a especialista recomenda combinar os procedimentos para potencializar o resultado e ajudar no famoso “projeto verão”.

(foto: pixabay)

Trabalhos científicos





As inscrições para o 12º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar seguem até 16 de outubro. A iniciativa, com foco na saúde suplementar, visa ao incentivo à pesquisa. Os interessados de instituições de ensino de todo o país podem se inscrever, gratuitamente, e concorrer a premiações de diferentes valores. A ação também está com inscrições abertas para exibição de pôsteres de trabalhos. Nessa modalidade, serão aceitos trabalhos de graduação (nível universitário), nas mesmas áreas já citadas, mas não contam com premiação em dinheiro. Cada candidato pode inscrever apenas um trabalho ao prêmio, porém múltiplos pôsteres, no site www.iess.org.br.