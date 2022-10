conta-gotas

(foto: Freepik/Divulgação)



Prevenção contra doenças bucais





Cáries, tártaros e placas costumam surgir, na maior parte das vezes, em crianças e em idosos. Na garotada, as doenças surgem por conta de maus hábitos, como consumo frequente de doces e refrigerantes. A esses fatores, somam-se escovações malfeitas. Nos idosos, as doenças aparecem com maior frequência por conta do desgaste natural dos dentes e pelo consumo de medicamentos que podem enfraquecer a arcada dentária. “Nas partes de difícil acesso, além da escovação, é preciso usar fio dental e solução fluorada de bochecho. Ter esses cuidados previne não só o tártaro como também a cárie e outras doenças bucais”, destaca Rafaela Magda de Oliveira Almeida, dentista do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Leis e desinformação

em relação à cânabis





A Nowdays, marca de lifestyle, está lançando a campanha Leis Questionáveis (Questionable Laws). O objetivo é desmistificar e convidar a sociedade a refletir e debater sobre as leis e os estereótipos relacionados ao consumo da cânabis. Criada há cerca de um ano, a empresa tem uma plataforma na web que fomenta debates sobre a cânabis e as diferentes formas de seu consumo pelas pessoas. “Nossa plataforma aborda de forma holística os temas relacionados à planta, pois, historicamente, a maconha sempre foi estereotipada, criminalizada e perseguida. Por isso, estamos lançando este filme. Precisamos dar fim à desinformação”, afirma Thainá Zanholo, coordenadora da campanha. Para assistir ao filme, basta acessar o YouTube com o nome Nowdays: Questionable Laws.

Medicamento aprovado

para asma grave





Um tratamento aprovado pela Anvisa vai beneficiar portadores de asma grave, forma de difícil controle da doença. O tezepelumabe é um anticorpo monoclonal com indicação ampla contra a doença, sem restrições de fenótipo (eosinofílico ou alérgico, por exemplo), nem biomarcadores. A terapia é indicada para o tratamento adicional de manutenção de pacientes com asma grave, com idade a partir de 12 anos. Estima-se que 20 milhões de brasileiros tenham a doença e enfrentem crises de asma, tanto que elas figuram entre as principais causas de internação no país, com cerca de 350 mil casos por ano. Para Mauro Gomes, pneumologista e professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, esse novo tratamento é muito importante, pois é mais um recurso terapêutico disponível, e específico para os casos de difícil controle.

Rotulagem de alimentos





Muita gente ainda não se deu conta, mas a partir deste mês o consumidor brasileiro vai se deparar com uma nova rotulagem na parte frontal das embalagens de alimentos. Uma das mudanças previstas nas legislações é o novo modelo de rotulagem nutricional aprovado pela Anvisa, que estabelece a inserção de selo frontal com um símbolo de lupa informando sobre o alto teor de açúcares adicionados, sódio e gorduras saturadas. Uma das principais políticas para a criação da advertência frontal nos países da América do Sul é a prevenção e combate aos grandes índices de obesidade e doenças crônicas. A transparência da informação deve tornar o consumidor mais consciente e atento com sua alimentação.

Mais de 140 tipos

de demência





A demência é uma condição que se caracteriza pela deterioração progressiva das funções cognitivas. “A pessoa começa a esquecer o caminho de casa, a perder coisas de valor, como dinheiro, fica desorganizada em casa e, consequentemente, não consegue fazer as atividades da vida cotidiana”, explica Custódio Michailowsky Ribeiro, neurologista do Hospital Albert Sabin (HAS). Entre os mais de 140 tipos de demência, segundo o especialista, os principais são doença de Alzheimer, demência vascular, demência com corpos Lewy (LBD), demência da doença de Parkinson, demência frontotemporal (DFT). Hábitos saudáveis como boa alimentação, sono suficiente, exercícios físicos, controle do peso e de doenças sistêmicas são dicas valiosas para a prevenção.