Conta-gotas

Vença a preguiça em 5 minutos





Você se considera uma pessoa preguiçosa? Independentemente da resposta, a preguiça é um mecanismo natural utilizado pelo cérebro quando ele não consegue entender que há um motivo atrativo, uma recompensa, para se gastar energia com determinada tarefa. Por mais que seja algo natural, muitas vezes a preguiça pode acabar atrapalhando as atividades diárias. Segundo o professor de biologia Flávio Landim três passos podem ajudar a vencer a preguiça. O primeiro é ter em mente que sentir preguiça será apenas por 5 minutos. O segundo é dar importância ao sono, porque a preguiça pode ser uma resposta do corpo a um estilo de vida estressante e cheio de tarefas. “E o terceiro é procurar ajuda especializada caso a preguiça esteja trazendo prejuízo às atividades profissionais e pessoais”, explica.

(foto: Pixabay)

Autocuidado em prol

da saúde mental





A Viatris e a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata) lançam a campanha “Bem me quer, bem me quero: Cuidar da sua saúde mental é um exercício diário”. Com o objetivo de conscientizar a população sobre depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio por meio da valorização do autocuidado e do equilíbrio na rotina, a campanha integra o Setembro Amarelo – mês voltado à prevenção ao suicídio. “É preciso estabelecer pausas, tanto na rotina pessoal quanto na profissional”, explica a neurologista Elizabeth Bilevicius, diretora médica da Viatris. No hotsite www.bemmequerbemmequero.com há informações sobre depressão, ansiedade e suicídio, com textos, dicas, perguntas frequentes sobre os temas, mitos e verdades que podem auxiliar quem está passando pelo problema.

(foto: Pixabay)

Síndrome de burnout





Levantamento da International Stress Management Association (Isma) mostra que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. “A síndrome de burnout é caracterizada pelo esgotamento físico e emocional, que normalmente se manifesta no trabalho, com possíveis efeitos negativos tanto na vida pessoal quanto na profissional”, explica Renata Tavolaro, head de psicologia da OrienteMe. No entanto, é possível evitar o burnout com ações preventivas. Segundo Renata, o autoconhecimento é fundamental para mudar os hábitos de vida. Além disso, é necessário ter momentos de prazer, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação e não ficar conectado ao trabalho 24 horas por dia. “É fundamental estar atento aos sinais de que o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional está comprometido.”

(foto: Pixabay)

Projeto gratuito de

saúde e bem-estar





Em Belo Horizonte, o Somos 21, programa gratuito da Estácio dedicado às crianças com síndrome de Down recém-nascidas e até 5 anos, oferece atendimento multidisciplinar realizado por equipes de saúde, como pediatras, fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, enfermeiros e nutricionistas. Atualmente, 57 famílias contam com o apoio do projeto, que oferece serviços de orientação relacionados aos cuidados, desenvolvimentos físico e cognitivo, alimentação, aprendizagem, atendimento jurídico sobre os direitos legais, entre outros. “A interação entre as especialidades é fundamental para uma formação saudável, ativa e capacitada dos pequenos”, explica a idealizadora Rosiane Almeida, professora de enfermagem da Estácio. Mais informações: (31) 98486-6103.

(foto: Pixabay)

Mitos e verdades

sobre a acne





O bate-papo da última edição da Palavra de Dermato, canal de podcasts voltado à população, produzido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), abordou um tema que afeta milhares de pessoas: a acne. De acordo com os especialistas, a acne é uma doença complexa, com fatores que vão desde o desencadeamento da resposta inflamatória da pele até o aumento da produção da queratina (proteína da pele), incluindo alterações da barreira cutânea e fatores ambientais. Na conversa, os dermatologistas da SBD também desmistificam crenças como o suposto impacto do chocolate, da carne e do açúcar no surgimento das espinhas, e enfatizam que o paciente deve consultar um dermatologista para que receba orientações individualizadas.