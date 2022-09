Ray diz que a história vai fazer com que as pessoas entendam que, em algum momento, todos vão sentir que a vida do colega está melhor (foto: Marcelo Boero/Divulgação)





Você, leitor(a), que está em busca de um novo romance para aquecer o coração, não precisa mais pesquisar. “As vantagens de ser você”, da escritora e roteirista Ray Tavares, chega como um sopro de esperança aos que estão cansados de rolar a timeline das redes sociais e sentir que todo mundo está mais feliz e bem-sucedido que você.

O quarto livro da autora pela Galera Record apresenta a história de Ana Menezes, uma jovem adulta de 24 anos que se encontra em meio a uma crise existencial, solteira e sem perspectivas de futuro na carreira e na vida pessoal.

A obra – um young adult – tem personagens diversos, um romance de aquecer o coração, uma viagem de carro até o Jalapão e uma personagem que resume a crise dos 20 e poucos anos: “E se eu tivesse feito outras escolhas?”.

Segundo a autora, o intuito do livro é fazer com que as pessoas entendam que, em algum momento, todos vão sentir que a vida do colega está melhor. “É da condição humana se questionar ‘e se tivesse feito outras escolhas’. A gente só não pode deixar é que isso nos paralise”, explica Ray.

Ana Menezes tem uma história bastante parecida com a da autora. A personagem principal está à beira de um ataque de nervos. Sem rumo profissional e em plena crise existencial, a jovem assiste ao sonho de tornar-se escritora ir pelo ralo mais rápido que suas chances de encontrar o amor. E a função da stalkear Bárbara, a crush dos tempos de colégio, nas redes sociais, não conta como “vida amorosa”.

“Eu passei por um momento bem difícil quando decidi pedir demissão do meu emprego CLT e investir no meu sonho de ser escritora – me questionava se tinha tomado a decisão correta, se não devia mesmo ter ouvido os meus pais e feito da escrita apenas um hobby. A Ana tem muito de mim, muito do que eu passei, dos problemas de saúde mental, das inseguranças e ansiedades”, afirma.

Como tempos desesperadores requerem medidas desesperadas, a protagonista decide comprar “Você só será f*da quando se sentir f*da”, livro do coach-guia-guru Tony Diniz. Com o exemplar em mãos, Ana dá de cara com Bárbara – a crush perfeita e bem-sucedida. Em um golpe humilhante do destino, Bárbara revela que está organizando um retiro do Tony no Parque Estadual do Jalapão, e resolve convidar Ana para o evento.

Sem mais nada a perder além do resto do seu dinheiro e de sua dignidade, a jovem resolve embarcar nessa viagem nutrindo a esperança de sentir-se f*da e, quem sabe assim, conquistar o amor da sua vida. Afinal de contas, o que mais pode dar errado? Será que as humilhadas finalmente serão exaltadas? Só lendo o livro para descobrir se Ana teve seu tão esperado final feliz.

De acordo com a autora, sempre é possível recomeçar, recalcular a rota e buscar a vida que te faz mais feliz. “As vantagens de ser você” não é um livro de autoajuda que ensina uma fórmula mágica de como ser feliz – é um livro que lhe permite buscar a felicidade, independentemente de qual felicidade seja essa”, comenta Ray.

Todos estão passando pela mesma crise, você não está sozinho. Converse com seus amigos e pessoas queridas. Sei que, às vezes, as dificuldades nos consomem de uma forma que parece que só a gente tem problemas, mas não é verdade! A crise dos 20 e poucos nada mais é do que uma crise de identidade, de futuro, de insegurança em relação ao que somos e ao que queremos ser. Falar sobre isso ajuda, e parar de pensar de forma catastrófica em relação à própria vida também. E, claro, sempre: se estiver passando por alguma questão de saúde mental, procure ajuda especializada”, complementa a escritora.





* Estagiária sob supervisão

da editora Ellen Cristie.

(foto: Reprodução)

Serviço





Livro: “As vantagens de ser você”

Autora: Ray Tavares

Editora: Galera Record

Páginas: 350

Preço: R$ 38,90

Venda: Amazon