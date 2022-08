Conta-gotas

(foto: Pexels/Reprodução)



Por que as assaduras surgem?





Conhecidas cientificamente como dermatites de fraldas, as assaduras em bebês surgem em decorrência de uma reação inflamatória aguda provocada, principalmente, pelo contato constante com fezes e urina. O que ocorre é que a mistura das fezes com a urina faz com que algumas enzimas (lipases e proteases) sejam ativadas, aumentando o risco de infecção por fungos e irritando a pele. Há três dicas para curar as assaduras: utilize pomadas à base de óxido de zinco; exponha a área machucada ao sol para acelerar a cicatrização; e use óleo mineral para retirar o excesso de pomada sem que machuque a pele.

(foto: Pixabay/Reprodução)

Você sabe o que é cervicalgia?





A cervicalgia se caracteriza por um quadro doloroso da coluna cervical, perdendo apenas para a cefaleia em adultos em termos de incidência. Pode ser definida como a dor localizada na região do pescoço, especialmente na parte posterior (nuca), podendo ser uma contratura muscular, torcicolo, hérnia de disco ou até mesmo artrose. Alguns dos fatores que mais contribuem para a cervicalgia são os hábitos de vida das pessoas: horas em frente ao computador, por exemplo. Entre os tratamentos, as terapias manuais têm ótimos resultados, como liberação miofascial, osteopatia e quiropraxia.

(foto: Pexels/Reprodução)

O que causa a dislexia?





A dislexia é definida como um transtorno específico de aprendizagem, com origem neurobiológica, caracterizada por dificuldades na escrita, na fala e na soletração. Geralmente, o problema é diagnosticado na infância, ainda na alfabetização. Outras vezes, somente é descoberto na fase adulta, muitas vezes por pessoas que não frequentaram a escola ou não tiveram um acompanhamento escolar mais sólido. Os especialistas ainda não sabem o que realmente causa a dislexia. O que se sabe é que não raramente esse transtorno afeta várias pessoas da mesma família, o que pode talvez explicar alguma alteração genética que afeta o processamento cerebral da leitura e da linguagem.

(foto: Pixabay)

Crianças e adultos x cremes dentais





Cremes dentais destinados a adultos têm em sua composição níveis mais altos de flúor, que podem fazer mal à criança, caso sejam ingeridos sem querer, podendo também causar fluorose (aquelas manchinhas esbranquiçadas). “Ainda mais se o creme dental for abrasivo, aqueles que contêm agentes clareadores em sua composição. Esses produtos também se encontram com indicativo de idade”, explica a cirurgiã-dentista Bruna Conde, especialista em saúde oral.

(foto: CFN/CRN/Divulgação)

Dia do Nutricionista





Os conselhos federal e regionais de Nutrição (CFN/CRN) comemoram, na quarta-feira (31/8), o Dia do Nutricionista – profissional de extrema importância para a promoção de uma alimentação saudável e adequada para todas e todos. Este ano, as entidades criaram uma campanha que propõe uma reflexão sobre o trabalho do profissional, que atua em diversas áreas visando a um país sem fome. Segundo os últimos dados divulgados pelo 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, o Brasil tem 33,1 milhões de pessoas passando fome, o equivalente a 15,5% da população.