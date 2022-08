Qual é o seu lugar no mundo?

AS

O ator, cantor, escritor e roteirista carioca Tadeu Fernandes já participou em mais de 50 peças teatrais, sempre foi apaixonado por literatura, mas desenvolveu mais roteiros do que livros. Um de seus projetos para o teatro foi transformado no livro “Projeto Axo: o destino de Helena”.

O livro de estreia do jovem escritor é um romance LGBTQIA+ e combina mistério, conspirações, uma menina com poderes, ao estilo Eleven – para os fãs de “Stranger Things”, romance homoafetivo, entre outros temas universais como amizade, aceitação, confiança e importância de enfrentar as dificuldades da vida.

Inspirada em publicações como “Heartstopper” e "Vermelho, branco e sangue azul", a obra prende o leitor a cada página e é ideal para pessoas que gostam de ficção científica e romances adolescentes apimentados.

Fernandes resolveu escrever uma série para criar uma oportunidade de trabalho como autor, entretanto, por ser um roteirista iniciante e ser um projeto relativamente caro de ser produzido, o escritor teve a ideia de adaptar o roteiro para livro. “Assim, o projeto chega às pessoas e quem sabe o processo de adaptação fique um pouco mais rápido”, afirma.

Fernandes conta que foi um adolescente que amava ler, chegando a ler quase 80 livros em um ano. Muitas vezes, depois da escola ele ia para uma livraria em um shopping perto de casa e passava horas lendo os livros que não podia comprar na época. “Eu lia muito, muito mesmo. E foi nessa época que eu inclusive comecei a escrever minha primeira história, mas nunca finalizei”.

“Eu assisti muitas séries e filmes do gênero BL (Boys Love) em 2020, ano que comecei a escrever o livro, e fiquei pensando sobre como escrever uma história que tivesse esse tipo de protagonismo e representatividade, mas que não fosse somente sobre isso, fosse além”, completa o ator.

Projeto Axo: O Destino de Helena encontrou seu caminho nas páginas do livro, com uma mensagem de esperança para jovens leitores que buscam encontrar seu lugar no mundo.

Fernandes escreveu o roteiro para interpretar o protagonista Thiago, que é bissexual, e destaca a importância dessa representatividade na cultura como um todo. “Minha adolescência foi entre o final dos anos 2000 e o começo dos anos 2010, nesse período, é assustador pensar que quase não existia referência para pessoas LGBTQIAP e, quando tinha, eram interpretados por atores héteros, em sua grande maioria, e quase sempre com finais trágicos”, declara.

Para o autor, essa realidade vem mudando ao longo dos anos, contudo, Tadeu deixa claro que ainda é preciso falar sobre o tema, principalmente no Brasil, tanto na literatura quanto no audiovisual, pois é cada vez mais necessário ver esse e todos os tipos de representatividade.

“Eu te pergunto: Quantos personagens bissexuais você já viu terem algum tipo de representatividade sem ser de alguma forma apagados ou invisibilizados na trama? Agora com "Heartstopper" e "Vermelho, Branco e Sangue Azul", isso está mudando. E espera-se que mude ainda mais, muito mais”, enfatiza Fernandes.

De acordo com o roteirista, muitas pontas soltas foram deixadas no livro 1, e grande parte da história é sobre as questões queers, o que acabou deixando a ficção científica levemente de lado, mas não totalmente apagada.

“Eu escrevi esse livro muito intuitivamente e ao invés de determinar o caminho das personagens, eu deixei que as personagens me dissessem para onde elas querem ir. E no livro 2, que ainda estou escrevendo, alguns desses lugares envolvem a bandeira queer e as famílias, num geral”, finaliza o ator.

