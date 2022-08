O que é o TDAH que atinge a atriz Suzana Alves, a 'Tiazinha'?

Quem não se lembra da eterna “Tiazinha”, personagem sedutora vivida pela atriz Suzana Alves, sucesso nos anos 1990? Um pouco sumida da mídia, Suzana foi notícia nesta semana, ao revelar um diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Um tipo de transtorno que tem reações incômodas e características que atingem inúmeras pessoas ao redor do mundo, inclusive famosos como ela que descreve por meio de relatos seus maiores desafios e angústias diante do diagnóstico estabelecido.

A psicanalista Andréa Ladislau explica que "o TDAH é um tipo de transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e, frequentemente, acompanha o indivíduo por toda a vida. Para fechar o diagnóstico em adultos, é necessário avaliar a presença do transtorno na infância do sujeito e classificar os sintomas apresentados."

Os principais sinais do TDAH