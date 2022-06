Dante Gallian diz que fé, esperança e coragem são algumas das características essenciais ao ser humano (foto: fotos: Reprodução)



Constantemente, o ser humano age de forma imprópria ou inadequada, comportando-se ora como deuses, ora como máquinas, ora como animais. Em “É próprio do humano”, o historiador e pesquisador Dante Gallian se vale de um dos maiores clássicos da literatura universal – a “Odisseia”, para promover o desenvolvimento pessoal e a “cura da alma”.





Dante Gallian, professor de ética dos cursos de medicina e biomedicina da Unifesp, encontrou uma ferramenta terapêutica que vai muito além do desenvolvimento intelectual e cultural. Ele propõe debates que propiciam um poderoso efeito humanizador a partir de uma pergunta tão complexa quanto essencial: “O que é próprio do humano?”.





A pergunta é complexa porque pode ser entendida de diferentes formas. Essencial porque, se entendida no sentido em que o autor formula neste livro, diz respeito à saúde existencial, à felicidade. Assim, para que se possa compreender profundamente a sua essencialidade, cabe antes outra pergunta: o que se entende por “próprio”?.





O adjetivo “próprio” pode ter diferentes significados, entre eles o de pertencimento, peculiaridade ou naturalidade. Ou o de oportunidade ou conveniência — aquilo que é esperado, que é correto. E, na sua escrita, o autor explora essa segunda percepção de “próprio”: aquilo que é bom, ideal, esperado.





No livro, o leitor navegará pela “Odisseia” em busca de características imprescindíveis à espécie humana. Partindo de uma das narrativas mais antigas e influentes da história, o autor apresenta uma jornada sobre o que pode te reconectar com aquilo que é próprio do humano e te ajuda a desenvolver sua saúde existencial.

“Buscava algum meio de ajudar os meus alunos a redescobrir o humano em seus pacientes e neles mesmos. Diante de tanto desenvolvimento científico e tecnológico, conhecimento a respeito das doenças e dos remédios, onde fica o humano por trás de tudo isso?”, questiona o professor.





BOM E ADEQUADO

O autor se afasta da ideia do que é natural, peculiar ou oportuno. Ele escolhe se concentrar no sentido daquilo que é apropriado ao ser humano, ou seja, o que é bom e adequado e que faz a humanidade funcionar, colocando-a no caminho da autorrealização. É nesse sentido que a obra mostra que buscar aquilo que nos caracteriza como humanos apresenta-se como urgente e necessário.





Com 20 anos de estudos na área, o autor afirma encontrar mais semelhanças com a realidade na literatura do que na filosofia. Ter fé, esperança e coragem são apenas algumas das características que Dante considera essencial ao ser humano. Elas estão presentes na “Odisseia” de Homero, assim como em outras obras influentes da cultura ocidental lembradas em “É próprio do humano”.





A obra conta com um texto do filósofo Luiz Felipe Pondé. “Este livro é uma resposta, ou melhor, 12 respostas unidas pelo mesmo princípio: há algo de próprio do humano e que, quando compreendido e praticado, pode tornar a vida melhor do que já é”, avaliou Pondé. Uma obra ideal para todos que desejam destrinchar a odisseia da realização pessoal e encontrar sua justa medida.





“É próprio do humano”

Autor: Dante Gallian

Editora: Record

Preço: R$ 64,90

308 páginas