Regras do amor: um guia sobre relacionamentos

"Qual é a base de um relacionamento verdadeiro?" Segundo o autor Paulo Pacheco, essa é a pergunta central retratada na obra (foto: arquivo pessoal)



Quais são os fundamentos de uma relação humana? Quais são os recursos de que precisamos para viver adequadamente uma relação a dois? Qual é a fórmula para que sejamos capazes de construir relações estáveis, tanto na família quanto no trabalho? Antes de tudo, é preciso saber que não é possível haver um relacionamento verdadeiramente humano sem amor.





Por meio de exercícios práticos, o livro “Regras do amor”, escrito pelo psicólogo Paulo Pacheco, busca ajudar as pessoas a serem mais conscientes da condição humana e ensina como cultivar o amor em todos os relacionamentos ao longo da vida.





“Diante de uma constante demanda no que dizia respeito à exploração do perfil dos relacionamentos, há três anos, eu comecei a fazer uma série de lives, que eu chamei na ocasião de ‘Aprenda a se relacionar melhor’. Foi a partir dessas lives que surgiu o livro. Fui amadurecendo, organizando e trazendo um corpo mais sólido para os conteúdos discutidos nas transmissões ao vivo”, diz o autor.





O objetivo da obra é oferecer uma contribuição no que diz respeito à compreensão pessoal do que está em jogo nos relacionamentos. Vale lembrar que o amor, como uma capacidade humana, deve ser derramado sobre todas as relações e sobre todos os âmbitos no qual se está inserido, como nas relações de trabalho, com amigos, familiares e não apenas na relação amorosa.





“Qual é a base de um relacionamento verdadeiro”? Segundo o autor, essa é basicamente a pergunta central retratada na obra. Todo relacionamento humano deve ser uma correspondência entre “eu” e “tu”, de modo que devemos mirar, o tempo inteiro, a totalidade do outro, o “tu” do outro. “Se aquilo com o que estamos nos relacionando é uma particularidade do outro – seu corpo, seu dinheiro, seu nome – o “tu” do outro deixou de ser o protagonista da cena e passou a compor, quando muito, o cenário do fundo”, escreveu Paulo Pacheco.





O psicólogo esclarece que, ao se relacionar com alguém e direcionar sua atenção a um único detalhe, ao invés do todo, o outro deixa de ser um “tu” para se tornar um “isso”. “Quando a pessoa age assim, é como se estivesse se relacionando com um copo: você não ama o copo, só precisa que ele seja útil.”

SAUDÁVEL

O essencial para viver uma relação saudável em todos os âmbitos da vida, portanto, é a capacidade de se maravilhar. “Uma relação saudável é uma relação que está aberta e está disposta às surpresas, ao se maravilhar. Quem está disposto a isso, se relaciona com absolutamente tudo, de forma muito mais saudável e madura”, conclui Paulo.





Pode-se dizer, seguindo as palavras do escritor, que quem está disposto a se maravilhar não vê as circunstâncias mais difíceis da vida como um obstáculo. O sujeito entende que ali há algo para ser visto, de surpreendente e maravilhoso para ser alcançado e apreendido. Uma boa relação pressupõe que estejamos dispostos a nos maravilhar.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.









Regras do Amor

• Um guia sobre os Relacionamentos Humanos

• Autor: Paulo Pacheco

• Editora: Auster

• Número de páginas: 22

• Preço: R$ 32,29