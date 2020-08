Fundação Renova repassa cerca de R$ 180 milhões para fortalecer a educação em Minas Gerais

Agenda Integrada

As obras fazem parte da Agenda Integrada, projeto apresentado pelos governos dos dois Estados e pelas prefeituras que compõem o Fórum de Prefeitos do Rio Doce. Todos os gastos compensatórios foram aprovados pelo Comitê Interfederativo (CIF). A gestão do repasse será executada pela 12ª Vara Federal, localizada em Belo Horizonte. As obras estruturantes visam dar apoio em âmbito educacional, diversificar a economia local e facilitar o acesso a importantes polos turísticos. Os projetos foram escolhidos levando em consideração o impacto coletivo e de longo prazo. São Projetos de Natureza Compensatória pelo rompimento da barragem de Fundão, previstos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), que rege as ações da Fundação Renova. "A grande motivação foi a escolha de investimentos que pudessem trazer um benefício mais amplo e mais perene para população da bacia do rio Doce", ressalta Emília Paiva, Coordenadora da Agenda Integrada na Fundação Renova.