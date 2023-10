Direto de Brasília // Os trabalhos de Mercadante

440

Ao mesmo tempo em que busca contatos com a oposição e financia projetos de investimentos e geração de empregos para alavancar a economia nacional, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enche o Ministério da Fazenda de sugestões. A que está na ordem do dia e que ele proclamou aos sete ventos em palestra no Fórum Internacional Esfera, em Paris, é o “desenrola investimentos” para garantir financiamentos em áreas estratégicas. Dia desses, por exemplo, descobriu que há R$ 18,6 bilhões represados para financiamentos na área de saúde, setor que teve as fragilidades expostas na pandemia. Sugeriu, então, que os gestores do BNDES, da Saúde, da Fazenda, da Anvisa e do Tribunal de Contas da União busquem um meio de destravar esses empréstimos para o complexo industrial da saúde. Agora, quer que isso seja feito com todas as áreas do governo, usando parte da dívida que o governo tem a receber. ‘Precisamos de um desenrola investimentos com esses recursos que a União tem a receber e não consegue”, comenta. Mercadante diz ainda que, depois de tantos cargos, encontrou a sua vocação, gerir um banco de fomento. Mercadante ministro garante que nunca foi tão feliz e diz com todas as letras que não quer ser ministro da Fazenda.











Escolha para o STF travou





Irritado com a campanha de prós e contras tanto para a Procuradoria-Geral da República quanto para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula aproveitou a desculpa da cirurgia e o período de recuperação para se fechar em copas. Nos bastidores das conversas de representantes do mundo jurídico presentes no Fórum Esfera, em Paris, é informação é de que Lula quer tirar a pecha de favorito que acompanhou o ministro da Justiça, Flávio Dino, nos últimos dias e deixar a poeira da disputa baixar.









Veja bem





Quanto mais alguém se arvorar de favorito ou cobrar uma definição, mais o presidente vai demorar. É o senhor da decisão e não quer pressões por nenhum dos três que compõem a lista dos favoritos, no caso, Flávio Dino, o advogado Geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.









Em Paris, PP e governo juntos





Entre um painel e outro do Fórum Esfera, Mercadante conversou rapidamente com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI). Marcaram um encontro para quando Mercadante for a Brasília, daqui a alguns dias. “Tenho pós-doutorado em oposição. A oposição também precisa ter uma agenda que o país precisa empreender. A gente não pode perder mais tempo”, disse Mercadante, numa roda de jornalistas.