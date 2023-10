Zema diz esperar que Brasil se posicione a favor de Israel após ataques

440

Pronunciamento de Zema aconteceu há, pelo menos, 10 horas depois dos ataques surpresas, que ocorreram nas primeiras horas deste sábado (foto: Alexandre Guzanche / EM / D.A Press)



O pronunciamento do chefe Executivo mineiro aconteceu há dez horas depois dos ataques surpresas, que ocorreram nas primeiras horas deste sábado (7/10). O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que espera que o governo brasileiro se posicione "em favor" das pessoas atingidas pelos bombardeios em Israel.

Diante às notícias preocupantes sobre o que está acontecendo em Israel, espero que o Governo brasileiro se posicione em favor das pessoas da região. A paz não virá de guerras, independente de onde seja. Minha prece e solidariedade ao povo de Israel. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) October 7, 2023

“Diante às notícias preocupantes sobre o que está acontecendo em Israel, espero que o governo brasileiro se posicione em favor das pessoas da região. A paz não virá de guerras, independente de onde seja. Minha prece e solidariedade ao povo de Israel”, publicou Zema em seu perfil no X, antigo Twitter.





Em resposta ofensiva do Hamas, o governo de Benjamin Netanyahu retaliou com ataques aéreos à Faixa de Gaza, que fizeram, ao menos, 230 vítimas fatais e deixaram mais 1.600 feridas.





Mais cedo, o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou sobre os atentados. O mandatário disse ter ficado chocado e descreveu os atos como “terrorismo”

Lula também afirmou que o Brasil não poupará esforços para evitar uma escalada no conflito e pediu que a comunidade internacional trabalhe imediatamente para que as negociações de paz sejam retomadas. Por outro lado, o presidente também defendeu ações que garantam a existência de um Estado Palestino.





"Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", escreveu o presidente da República.