Deputados compartilham mensagem com críticas à Suprema Corte

Mensagem que circulam entre os deputados pede que deputados não registrem presença nas comissões, a fim de que não seja alcançado quórum suficiente para a realização das sessões, como forma de retaliar o Supremo por suas recentes decisões que não vão em conformidade à vontade de políticos conservadores, como, por exemplo, o marco temporal das terras indígenas (foto: (Valter Campanato/Agência Brasil))

Uma mensagem contra o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a circular entre grupos de deputados nesta quarta-feira (4/10). No texto, a Corte é acusada de interferir nos trabalhos do Poder Legislativo e invadir a competência dos congressistas. A circulação da mensagem incentiva a obstrução dos trabalhos em comissões da Câmara e incita ações contra o Judiciário.

O texto pede que deputados não registrem presença nas comissões, a fim de que não seja alcançado quórum suficiente para a realização das sessões. O movimento ocorre em retaliação ao Supremo , que nas últimas semanas ingressou em temas que encontram oposição entre políticos conservadores.

A mensagem diz que existe "pressão dos eleitores" em razão do julgamento, pelo Supremo, de temas como "aborto, marco temporal , descriminalização das drogas, volta do imposto sindical e legítima defesa". De acordo com informações obtidas pelojunto ao Congresso, o texto circulou com mais intensidade entre políticos bolsonaristas. No entanto, o objetivo tem sido alcançado.

"Hoje quase todas as comissões da Casa tiveram suas sessões canceladas. Na prática, é tudo em protesto contra o STF, por ter barrado o marco temporal. As outras pautas são só pra fingimento e engajamento", diz uma fonte, que prefere não se identificar.



Mais cedo, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, afirmou que "não é hora de mexer no Supremo". "Acho que o lugar em que se fazem os debates públicos das questões nacionais é o Congresso. E portanto, vejo com naturalidade que o debate esteja sendo feito. Mas nós participamos desse debate, também. E, pessoalmente, acho que o Supremo, talvez, seja uma das instituições que melhor serviram ao Brasil na preservação da democracia, não está em hora de ser mexido", disse.



Confira abaixo a íntegra do texto que circula entre parlamentares. A reprodução para esta matéria ocorre integralmente, sem edição, e os erros de gramática e a abreviações foram mantidos:



"Caros deputados e deputadas, como vcs sabem estamos lutando para fazer uma obstrução responsável aos trabalhos da casa, para sermos ouvidos e resolvermos essa questão da usurpação de competência praticada pelo STF. No entanto nossas tentativas tem falhado, uma vez que alguns colegas marcam presença e acaba dando o quórum para deliberações. Só queremos ser ouvidos , não dá para suportar a pressão dos eleitores com relação a temas caros, como o Aborto, marco temporal, descriminalização das drogas, volta do imposto sindical, legítima defesa, foram assuntos votados pelo congresso e não podemos aceitar essa intromissão no legislativo. Por isso , apelo ao seu bom censo e peça para os integrantes da sua frente para não registrar presença! Fiquem com Deus".