Lula vem em Minas no final do mês; primeira vez desde as eleições

Presidente Lula vem a Minas Gerais no dia 27 de setembro (foto: AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Minas Gerais no dia 27 de setembro. Ao lado de ministros, o petista irá anunciar melhorias para Belo Horizonte, como as obras no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e avanços na duplicação da BR-381. Esta será a primeira visita do presidente a Minas Gerais desde as eleições de 2022.









Lula também vai ao Norte de Minas, em Jaíba, no Norte do estado, para inaugurar uma usina de energia solar, a Sol do Cerrado. "Serão R$ 3 bilhões em investimentos, que garantirão potência instalada de 766 MW, o equivalente ao consumo de uma cidade de 800 mil habitantes", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.