Gilmar Mendes rebate Nunes Marques sobre 8/1: 'Sua cadeira estava rua'

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu o colega de corte Kassio Nunes Marques, que votou para absolver parcialmente o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, julgado pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Nessa quarta-feira (13/9), o magistrado indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro havia dito que o movimento não tinha intenção de chegar ao objetivo do golpe de Estado.









Na sessão desta quinta-feira (14/9), Gilmar Mendes comentou o voto do colega e lembrou que o plenário da Suprema Corte foi destruído. “Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Kassio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão”, disse o ministro decano do STF.





Kassio, no entanto, rebateu e disse que não usou a expressão “passeio no parque” durante o seu voto.



Gilmar Mendes lembrou da destruição do plenário do STF (foto: Carlos Moura/SCO/STF) Aécio Lúcio foi condenado a 17 anos de prisão por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado. Sete ministros seguiram o entendimento de Moares, sendo que Zanin sugeriu uma pena de 15 anos.