A 501 dias para fim do mandato, prefeito e vice-prefeito tomam posse

Sessão solene que deu início ao mandato 2021/2024 foi marcada com um discurso de união e diálogo entre partidos. A diplomação e a posse aconteceram nessa sexta-feira (18/8), na Câmara Municipal de Mariana (foto: Reprodução/arquivo pessoal)

Na sessão solene que deu início ao mandato 2021/2024 de Celso Cota Neto (MDB), prefeito de Mariana, na Região Central, e de Cristiano Vilas Boas (PT), vice-prefeito, foi marcada com um discurso de união e diálogo entre partidos. A diplomação e a posse aconteceram na sexta-feira (18/8), na Câmara Municipal de Mariana. A cerimônia contou com a presença de aliados políticos, vereadores de Mariana, deputados estaduais e federais, com o intuito de costurar apoios para os próximos 501 dias de mandato.

“Teremos apenas um ano e quatro meses e nunca vi uma candidatura nascer da vontade de apenas uma pessoa. Faremos parcerias inesquecíveis neste mandato que se inicia. Daqui para frente, teremos registros da importância da união dos partidos, independentemente da cor partidária, mas o importante é a bandeira que carregamos - a da cidade de Mariana, de Minas Gerais e do Brasil.”

Celso Cota lembrou da atual situação econômica que a cidade histórica vive e disse que o primeiro dia de trabalho terá início neste sábado (19/8). “A primeira semana será de muito trabalho interno, de planejamento e vamos ver o que poderemos aproveitar do que já foi feito com responsabilidade fiscal”, disse.





No discurso de posse do vice-prefeito, Cristiano Vilas Boas, foram lembrados o apoio da família, dos amigos e da relação da cidade histórica com a arquidiocese de Mariana e destacou o início da militância política na pastoral da juventude. "Nunca desanimei, a nossa fé nos trouxe aqui".

O vice-prefeito lembrou das alianças feitas com o deputado estadual Thiago Cota (PDT) durante o período do julgamento e anunciou o envio de uma emenda parlamentar de mais de R$ 1 milhão para o Hospital Monsenhor Horta. A entidade vem passando por uma crise devido ao atraso do repasse de verbas da prefeitura, a dívida ultrapassa R$ 2 milhões e foi renegociada.

“Também anuncio a nossa maior prioridade de campanha que é a inauguração da UPA de Mariana, que foi projetada no governo de Celso Cota e passou por várias gestões. Nada mais justo, parece que a história já estava escrita porque quem vai inaugurar é o nosso prefeito Celso Cota.”