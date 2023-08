O discurso nunca lido por Bolsonaro após derrota nas eleições

440

Fábio Faria escreveu as palavras que deveriam ser ditas por ele, reconhecendo o resultado das urnas, mas discurso não chegou a ser lido (foto: (Getty Images via AFP))

A CPMI do 8 de janeiro teve acesso a e-mails que mostram o discurso preparado para Jair Bolsonaro (PL) após o resultado do segundo turno das eleições de 2022. O texto foi redigido pelo ex-ministro das Comunicações Fábio Faria e nele o ex-presidente reconheceria a vitória de Lula, mas nunca chegou a ser lido.

Depois do segundo turno, quando as apurações dos votos mostraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para presidente, Bolsonaro demorou 48 horas para se pronunciar e, em meio a manifestações de caminhoneiros que pediam por uma intervenção militar, o ex-chefe do Executivo não reconheceu o resultado das urnas.

O material, divulgado pelo O Globo, mostra que, em 31 de outubro de 2022, um dia após o fim das eleições, o ex-ministro enviou para Daniel Lopes de Luccas, um dos ajudantes de ordens de Bolsonaro, a proposta de discurso, com cópia para Carlos França, ex-ministro das Relações Exteriores.

Nesse discurso, Bolsonaro deveria dizer que não contestaria o resultado das urnas. “Eu sempre disse que o Brasil está acima de tudo e Deus acima de todos e que daria minha vida pelo Brasil. Por esse motivo, não contestarei o resultado das eleições”, sugeriu Faria.

O discurso proposto por Faria também fazia críticas aos institutos de pesquisas eleitorais e à imprensa. Além disso, insinuava que as decisões da Justiça de suspender "todos os grandes perfis de direita" contribuiu para a derrota de Bolsonaro.

O Correio procurou a assessoria do ex-ministro Fabio Faria e do ex-presidente, mas não conseguiu contato. Ao O Globo , Faria confirmou o envio do texto por e-mail, mas não informou o motivo pelo qual Bolsonaro decidiu não usá-lo. O ex-mandatário não se pronunciou sobre o assunto.