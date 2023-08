Deputado questiona G. Dias sobre 8 de janeiro: 'Imagens são mentirosas?'

440

Ex-Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Marco Edson Gonçalves Dias (foto: (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados))

O deputado Messias Donato (Republicanos-ES) questionou o general G.Dias se ele sabia das invasões do 8 de janeiro na CPI do MST, nesta terça-feira (1º/8). O então ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) foi flagrado em imagens que mostram as invasões no Congresso.

Durante sessão que investiga o conhecimento de G. Dias sobre invasões do Movimento Sem Terra (MST), o deputado Messias Donato perguntou ao general se “imagens são mentirosas?” sobre vídeo em que ele aparece recebendo invasores no Congresso Nacional. “Não é objeto desta investigação”, respondeu G. Dias.

Leia: Ex-ministro de Bolsonaro responderá a processo no caso das joias sauditas

Salles aproveitou o momento para acusar que "o próprio presidente da Abin indica que você foi, sim, informado (dos atos golpistas) ainda que pelo WhatsApp". O general voltou a negar que sabia de tal informação.

Leia: PGR pede relatórios sobre a pandemia e pode reavaliar conduta de Bolsonar

Já o deputado Éder Mauro (PL-PA) declarou nova suposição: “Até onde o MST não participou do 8 de janeiro?” e acrescentou que foi um “plano comunista para colocar nas costas dos nossos patriotas”.