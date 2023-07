440

Senado (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado 10/1/23)

Foco na reforma tributária

Depois de um fim de semestre agitado, o governo Lula voltará com força total nas articulações da reforma tributária no Senado (foto). Diferente da votação da Câmara dos Deputados, o Executivo teme passar por dificuldades na discussão e na votação da matéria. Enquanto a ala bolsonarista da Casa faz campanha contra o texto, líderes do Congresso e da base governista conversam com os representantes dos estados e empresários sobre o tema. A expectativa é que o placar seja apertado. O relator, Eduardo Braga (MDB-AM), terá de se desdobrar para aparar as arestas que surgirão pelo caminho.

Mudança ministerial

Em meio às incertezas da reforma tributária, Lula ainda avalia a possibilidade de reforma ministerial nos próximos meses. Com a chamada frente ampla, o Centrão cobra mais espaço na Esplanada, colocando à disposição os nomes dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). No entanto, para o presidente, a questão principal é a falta de espaço. Além da maioria dos ministros estarem estáveis em seus cargos, o chefe do Executivo já avisou que não mexerá em certas pastas, como, por exemplo, o Ministério da Saúde – comandado por Nísia Trindade.

Rosa Weber janta

com Zema em BH





A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, vai jantar com o governador Romeu Zema (Novo) amanhã, em Belo Horizonte. O encontro será o último de cinco previstos na agenda de Weber, que nesta semana viaja pelo Brasil para divulgar o projeto de Mutirão Processual Penal, conhecido como mutirões carcerários. De acordo com a ministra, o objetivo é revisar, nos próximos 30 dias, mais de 100 mil processos em todo o país. “O sucesso de um mutirão não se limita à revisão dos processos de conhecimento e de execução penal, mas deve abranger, também, a forma adequada de liberar uma pessoa do cárcere e devolvê-la para a sociedade”, declarou.





Luto

Prefeito do município de Centralina por dois mandatos (1989-1992 e 2001-2004), Joédis Marques Ferreira morreu ontem, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mesma região da cidade que ele presidiu. Aos 74 anos, Joédis, que também se dedicou às carreiras de professor, marceneiro e bancário, lutava contra um câncer. Ele também exerceu cargos no governo federal e na comunicação entre autoridades da região e os ministérios. O velório ocorreu na Loja Maçônica União e Amor, em Centralina, e o enterro ocorreu às 18h no cemitério da cidade.

Má fase





Enquanto os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) se consolidam como os principais articuladores do governo da atualidade, Rui Costa (Casa Civil)

( foto) enfrenta dilemas dentro de sua própria pasta. A maior reclamação é a respeito do seu temperamento. Além das alfinetadas públicas, os desafetos do baiano ironizam, nos bastidores, dizendo que ele se comporta “como se Brasília fosse a Assembleia Legislativa da Bahia”.





Dilma encontra Putin





A atual chefe do banco dos países Brics, Dilma Rousseff, se reúne, hoje, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em São Petersburgo. O encontro acontece às vésperas do Fórum Econômico Rússia-África — agendado para quinta-feira e sexta-feira desta semana. O encontro é um aceno ao diálogo entre países que pertencem ao bloco com o russo, que está isolado desde o início da guerra na Ucrânia.





Morosidade

Em uma sessão que durou três horas e meia, nove desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) podem ter dado um fim à bilionária disputa entre Paper Excellence e J&F pela Eldorado Celulose. O processo, analisado na semana passada, estava suspenso por conta de um conflito de competência – que foi resolvido com a confirmação do desembargador Franco de Godoi como relator do caso. A primeira empresa planeja investir mais de R$ 16 bilhões assim que estiver no controle da segunda companhia.