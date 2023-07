Dino: "Há muita gente incomodada com investigações sobre Marielle

440

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública (foto: ISAAC AMORIM/MJSP)



Brasília - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, rebateu ontem as críticas feitas ao governo federal pelas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Ele disse que “viu de tudo” após a divulgação da delação premiada do ex-policial Élcio Queiroz que levou à prisão o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, e que há “muita gente incomodada”. Flávio Dino também declarou que os ataques não o intimidam e que nada vai mudar nas investigações. “Me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter. “Vi de tudo nas últimas 24 horas, disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação via internet, reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Sabem o que mudou no nosso caminho de luta? Nada”, acrescentou.

Políticos da oposição ironizaram o uso da delação premiada pelo governo. “A colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as roubalheiras na Petrobras durante o governo Lula e agora é invocada pelo PT para confirmar o que já sabíamos, que Ronnie Lessa é o suspeito do assassinato de Marielle. Espero que cheguem no mandante e mordam a língua ao criticarem métodos modernos de investigação”, disse o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Durante a Operação Lava-Jato, da qual foi Moro foi juiz, ele foi muito criticado pelo PT pelo uso de delações premiadas. O ex-procurador da Lava-Jato e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado, também ironizou a ação do governo. “Delação agora é prova? Até ontem, o PGR [Procurador-Geral da República] tava desdenunciando e o STF [Supremo Tribunal Federal] tava desrecebendo denúncias adoidado contra corruptos, sob o fundamento de que apenas a delação não é suficiente”, comentou.

A delação premiada de Queiroz desencadeou nova operação da Polícia Federal, com a prisão do ex-sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões. Queiroz confessou que dirigiu o veículo no qual o ex-policial Ronnie Lessa matou Marielle e Anderson. Ele foi convencido a fazer delação após desconfiar de Ronnie Lessa, que teria dito a ele que não fez pesquisas sobre Marielle. Após desdobramentos do caso, Queiroz descobriu que Lessa mentiu, que a polícia encontrou rastros da pesquisa e, com a quebra da confiança, decidiu fazer a delação, de acordo com a Polícia Federal. “O convencimento do Élcio (para delatar) foi porque o Ronnie garantiu que não tinha feito pesquisa em Marielle e isso gerou uma desconfiança por parte de Élcio”, disse o delegado Jaime Cândido, da Polícia Federal, durante entrevista coletiva na segunda-feira.

Na delação, Élcio confessou participação no crime, disse que Ronnie Lessa matou Marielle e deu outros detalhes do atentado. Afirmou que ele e Lessa ficaram aguardando Marielle na saída da Casa das Pretas. E que Ronnie Lessa apontou quem era a vereadora. A pesquisa para chegar ao local, de acordo com Queiroz, foi feita no Instagram da própria Marielle, que divulgou o evento naquele dia, 14 de março de 2018. “No momento que ela saiu, ele falou: ‘É ela’. Aí, ela deu a volta, só que ela fala com uma pessoa. Eu achei que essa senhora estava se despedindo dela. Mas não, só que essa pessoa entrou no carro. Achei que ia abortar a missão, mas ele falou pra ficar tranquilo que não ia pegar nela não, ele me tranquilizou”, revelou Queiroz. No carro, estavam a vereadora, o motorista Anderson e a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque.

Queiroz afirmou ainda na delação premiada que Lessa sabia exatamente quem era Marielle Franco, mas não sabia qual era o veículo ou se ela andava com motorista. “”Não, do veículo não sabia, ele não falou nada não; ele desconfiou porque o cara estava em pé ali na porta com o celular, ele achou que era aquele veículo ali”, declarou. Na delação, que já foi homologada, Élcio confessou que dirigiu o Cobalt prata usado no ataque à vereadora e disse que Ronnie fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle. Segundo ele, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele em cima da hora.

Maxwell foi transferido da sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para unidade do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em Brasília, ontem à tarde. A defesa dele informou que ainda não tem condição de se manifestar sobre a prisão. “A defesa teve acesso ontem aos autos, porém ainda não terminou o estudo do caso para se manifestar no momento”, disse a advogada Fabíola Garcia. Ainda segundo a advogada, Maxwell passou por uma audiência de custódia na Superintendência da PF, onde permaneceu desde que foi preso pela manhã. “[A audiência foi] apenas para constar para o cumprimento do mandado de prisão”. A defesa de Ronnie Lessa alega que o cliente é inocente.