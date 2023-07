Lula defende fim dos clubes de tiro particulares em todo o país

440

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



Brasília - Apenas as polícias e o Exército deveriam ter locais para a prática de tiro, disse ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem a política de liberar a compra de armas do governo anterior era para “agradar ao crime organizado” e “gente que tem dinheiro”. Lula pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para fechar “quase todos” os clubes de tiro do país.

"Tem uma meia dúzia de pessoas que querem [abrir clubes de tiro], não vamos abrir. E já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército ou da Polícia Civil. É organização policial que tem que ter lugar para atirar, para treinar tiro, não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução" Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República



Durante o programa semanal Conversa com o Presidente, conduzido pelo jornalista Marcos Uchôa e transmitido pelo Canal Gov, Lula disse que a população precisa viver de forma civilizada, participar de construções positivas e que o Brasil vai melhorar quando “entrar na era do livro, na era da cultura”, não das armas. “Tem uma meia dúzia de pessoas que querem [abrir clubes de tiro], não vamos abrir.

Eu, sinceramente, não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é um empresário. E já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército ou da Polícia Civil. É organização policial que tem que ter lugar para atirar, para treinar tiro, não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução”, disse Lula.

Na semana passada, o governo federal lançou o Programa de Ação na Segurança (PAS), em prol do fortalecimento da segurança pública do país. Entre os atos assinados, está um decreto com medidas visando o controle responsável das armas. “Tinha uma confusão, pode utilizar arma, pode liberar CACs [caçadores, atiradores e colecionadores]. Eu acho que nós temos que ter claro o seguinte: por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Fazer coleção? Vai brincar de dar tiro? Porque no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar ao crime organizado, porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro”, argumentou Lula. “Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil?”, disse também o petista.

A principal mudança para o controle de armamentos foi a redução de armas e munições acessíveis a civis, incluindo CACs registrados. Também restabelece a distinção entre as armas de uso dos órgãos de segurança e as armas acessíveis a cidadãos comuns. Não é mais permitido que caçadores, atiradores e colecionadores transitem com armas municiadas. Houve, ainda, redução da validade dos registros de armas de fogo e está prevista a migração progressiva da competência de fiscalização das atividades que envolvem armamento, do Exército para a Polícia Federal. Outra medida é a proibição de funcionamento de clubes de tiro a menos de 1km de escolas.





CIRURGIA Lula confirmou que passará por cirurgia no quadril em outubro. Ele tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações, e vem se queixando de dores com mais frequência. “Eu quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, sinto que, às vezes, estou com mau humor com meus companheiros”, disse durante o programa semanal Conversa com o presidente. “Às vezes, fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, você vai ficando uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar ‘bom dia’ para você, mas com medo de tomar um esporro. Então eu tô chegando à conclusão que eu tenho que operar”, explicou Lula.

No último domingo, o presidente passou por procedimento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Fez uma infiltração na região da perna e do quadril para reduzir as dores, mas, segundo ele, nesta segunda, o quadril voltou a doer. “E parece que voltou a doer um pouco mais”, disse. Ele explicou que fará mais uma infiltração e que já está se preparando para a cirurgia em outubro, com regime e atividades físicas. O procedimento, segundo ele, é razoavelmente rápido (cerca de duas horas e meia) e a recuperação depende da sua disciplina na fisioterapia. Enquanto Lula estiver se recuperando, o vice-presidente Geraldo Alckmin fica no comando da Presidência.

De acordo com o presidente, a data da cirurgia será encaixada entre os encontros internacionais que já estão programadas e que, segundo ele, são viagens importantes e reuniões em que precisa estar presente. O primeiro compromisso é a Cúpula da Amazônia, em 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará, que reunirá os presidentes dos oito países da região. Segundo Lula, o objetivo é construir uma posição conjunta que será levada à conferência do clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

“Brasil, os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia, mais os dois Congos [República do Congo e República Democrática do Congo] que nós convidamos para vir à reunião, mais a Indonésia, são os países que têm muita reserva de floresta. Então, o que nós queremos é dizer ao mundo o que queremos fazer com a nossa floresta e dizer o que o mundo tem que fazer para ajudar, porque prometeram US$ 100 bilhões em 2009 e até hoje não saiu esses US$ 100 bilhões”, disse.

Em 22 a 24 de agosto, na África do Sul, Lula também participa da Cúpula do Brics – bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Já em 9 e 10 de setembro, o presidente estará na Índia para a Cúpula do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. O Brasil receberá a presidência temporária do grupo para 2024. Em 19 de setembro, Lula abre a sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Na ocasião, segundo ele, também será lançado um programa de geração de empregos entre os países.

Minas tem 243 empresas na modalidade

Ígor Passarini





Minas Gerais tem 243 empresas de clube de tiro, conforme lista disponibilizada no site da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando Logístico do Exército Brasileiro. A última atualização foi em 3 de agosto de 2022. O Estado de Minas entrou em contato com federações e clubes para repercutir a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que vai “fechar quase todos os clubes de tiro”, mas não teve retorno de nenhuma das empresas. Das 30 listadas em BH, uma é a Federação Mineira de Tiro Prático (FMTP). Por telefone, um diretor da instituição questionou o motivo da reportagem, fez críticas à imprensa, pediu para enviar as perguntas por e-mail e antecipou que a instituição provavelmente não responderia à demanda do jornal, o que acabou se confirmando.

O EM apurou ainda que a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), também com sede na capital mineira, publicou, dois dias depois da posse de Lula, o “Comunicado aos Associados sobre o Decreto 11.366”. Datado de 1º de janeiro, a decisão do governo federal suspendeu os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito. O decreto foi substituído pelo de número 11.615, em 21 de julho, mas o documento continua fixado no perfil da CPTP no Instagram.

“É importante que todos saibam, que a confederação vem atuando em diversas reuniões com os membros do atual governo, desde o final do segundo turno das eleições, a fim de garantir a continuidade do nosso esporte nos níveis de excelência. Estamos passando por momentos difíceis, no sentido de que algumas restrições possam diminuir a nossa atuação como atletas, principalmente na participação dos campeonatos de Tiro Prático”, disse a entidade.

No documento, a CPTP pediu calma quanto ao decreto e disse que sempre atuou como entidade de fiscalização dos produtos controlados em conjunto ao Exército Brasileiro, como determina a legislação. “Entendemos que os atletas estejam receosos com a promulgação do Decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, porém deve ser visto como norma transitória, posto que na mesma norma consta a instituição de um grupo de trabalho para a discussão da nova regulamentação à Lei 10.826, de 2003”, informou.

Bolsonaro ataca o presidente e o TSE

São Paulo - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de evento político em São Paulo ontem. Falou palavrão, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reclamou de sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disse que seu eventual retorno ao Palácio do Planalto é encarado por ele como uma “missão”. Ele, entretanto, está inelegível por oito anos após mentiras e ataques ao sistema eleitoral e somente poderá disputar as eleições presidenciais de 2030. Em sua fala na Câmara Municipal de São Paulo, Bolsonaro criticou Lula. “A quem interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto. Um jumento por que não dizer assim.”

Sobre a decisão do TSE de torná-lo inelegível durante os próximos oito anos, Bolsonaro afirmou no evento: “Ah, ele atacou o sistema eleitoral. Tudo é ataque Triste um país que pune um político não pelos seus erros ou defeitos, mas por suas virtudes. Vontade de ser presidente novamente? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão.” Ele também criticou a Comissão da Verdade, que revelou crimes da ditadura militar apoiada por ele. “Que porra de verdade é essa que não começa investigando o Celso Daniel [prefeito petista assassinado em Santo André]? É uma esquerda que não quer o bem do país. Qualquer um pode ser preso hoje por nada. [...] Vai pra ponta da praia. Tudo é estado democrático de direito.”

O evento foi o de filiação ao PL do vereador Fernando Holiday, sua quinta legenda desde que entrou na vida pública ao eleger-se para a Câmara Municipal de São Paulo em 2016. A viagem de Bolsonaro a São Paulo incluiu outros compromissos, como um jantar com empresários na quarta-feira. Ele se hospedou pela segunda vez no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador de São Paulo já abrigou Bolsonaro na sede do governo paulista em junho. A nova hospedagem serve para sinalizar que eles superaram a briga por causa da reforma tributária, algo que trouxe desgaste para Tarcísio junto aos bolsonaristas. Ex-crítico de Bolsonaro, Holiday integrou o MBL (Movimento Brasil Livre), mas deixou o grupo em janeiro de 2021 ao se aproximar de bandeiras da direita conservadora, como a oposição ao aborto.

Presente ao evento, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, reafirmou que a palavra final no partido será sempre de Jair Bolsonaro.

Já o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente, protestou nas redes sociais contra a filiação por causa do passado de críticas de Holiday a Jair Bolsonaro. O vereador chegou a dizer ser favorável ao impeachment de Bolsonaro por causa da sua postura negacionista na Covid e pelo aparelhamento de instituições. Em manifestação contra Bolsonaro na avenida Paulista em 2021, Holiday chamou o então presidente de jumento e corrupto.

No mesmo ano, foi expulso do Patriota num movimento do partido para tentar atrair Bolsonaro. “A possibilidade de o Bolsonaro entrar no partido fez com que nossos caminhos acabassem se distanciando”, disse Holiday. Em 2016, Holiday foi eleito pelo DEM, mas migrou para o Patriota para disputar a reeleição em 2020. Depois, entrou no Novo e também passou pelo Republicanos.