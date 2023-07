440

Escolas cívico-militares

O governo Lula decidiu acabar com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro. A decisão foi informada pelo Ministério da Educação em ofício aos secretários estaduais de Educação. Ao todo, foram implantadas 216 escolas desse tipo nos 27 estados. Alguns estados, entretanto, informaram que vão manter o programa com recursos próprios, já que não receberão mais os federais.









Oposição

O bloco de oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais comemorou o fim do programa das escolas cívico-militares. “Não é uma posição ideológica, mas sim cuidando do dinheiro público, inclusive. Isto porque os estudos já mostram que é uma política extremamente ineficiente. Nos últimos 4 anos as escolas militarizadas não tiveram nenhum avanço significativo em relação ao IDEB, diminuição da evasão escolar, com relação às taxas de aprovação, nada”, disse a deputada Lohanna França (PV), vice-líder da oposição no Legislativo mineiro.







“Revanchista”