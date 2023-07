440

Denise RotheNburg E EQUIPE DE POLÍTICA

Em campos opostos

Depois da parceria na primeira rodada de votação do arcabouço fiscal na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, e o relator, deputado Claudio Cajado (PL_BA), estão com planos diferentes. Lira quer aprovar logo, do jeito que veio do Senado, para não embolar com as discussões da reforma tributária e deflagrar a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para aprovar tudo antes do recesso. Cajado, por sua vez, quer retomar a proposta aprovada na Câmara. A caberá ao plenário definir quem vencerá esta queda de braço.

Estresse ministerial

Primeiro, eram só os deputados. Agora, os ministros entraram na roda das críticas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Aqueles que não são do PT reclamam que Rui Costa não retorna as ligações, costuma deixar muita gente esperando nas antessalas e não dialoga. Ordena. Dia desses, num jantar, um ministro desabafou dizendo que está a ponto de partir para o bate-boca.

As chances de cada um

A eleição paulistana é acompanhada com uma lupa pelos partidos, com as atenções voltadas para o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP). Quanto mais alta a rejeição de Boulos, maiores as perspectivas de reeleição para o prefeito Ricardo Nunes. Aliás, na direita, já tem gente olhando o deputado como o representante da extrema esquerda na sucessão presidencial de 2026.

Nem tanto

As apostas em Boulos são consideradas “sonho de inverno” no núcleo petista. Com Jair Bolsonaro fora do jogo, a cada dia cresce na esquerda o sentimento de que Lula precisará concorrer à reeleição. A avaliação é a de que, sem o presidente na cabeça de chapa, a unidade de 2022 vai para o espaço e, aí, sim, a direita amplia suas chances.

Fatos & versões I

Com o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, marcado para esta semana na CPMI dos atos de 8 de janeiro, os petistas esperam colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro dessa investigação. Afinal, pelo que se sabe até o momento, Mauro Cid não rechaçou os apelos golpistas que chegavam ao seu celular. Se o chefe não flertasse com o golpe, Cid teria acabado com essa conversa. Os bolsonaristas estarão a postos para rebater essa tese. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, irá ao depoimento de Mauro Cid à CPMI para rebater qualquer acusação nesse sentido.

Perde e ganha

O Censo demográfico divulgado na quarta-feira pelo IBGE trouxe algumas curiosidades sobre a população mineira. Uma delas é que dos 20 municípios que mais reduziram a população, 11 estão no Vale do Jequitinhonha ou no Norte de Minas. Já dos 20 municípios que mais aumentaram a população, 13 estão na Região Metropolitana de BH ou nas regiões Sul/Sudoeste. Chapada do Norte, no Jequitinhonha, foi a cidade que proporcionalmente mais perdeu habitantes: houve uma redução de 31,94% da população. Por outro lado, Extrema, no Sul, teve um aumento populacional de 87%.

Estudo refutado

Na estreia como legislador, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) apresentou em fevereiro deste ano um projeto de lei para desburocratizar e facilitar o acesso dos cidadãos à aquisição, cadastro, registro e posse de armas de foto e de munição. No início da justificativa que acompanha o texto, o parlamentar mineiro afirma que: “A história já demonstrou que um povo desarmado é um povo subjugado pelo Estado”. O texto foi justificado com um estudo de alunos da universidade Havard refutado pelo próprio diretor do Centro de Pesquisa de Violência de Havard, David Hemenway. “O artigo não é científico, mas uma polêmica”, disse.