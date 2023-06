Ex-vereador é condenado a pagar R$ 90 mil por invadir central de vacinas

440

Thiago Mariscal disse que vai recorrer da decisão. (foto: Rodrigo Garcia/Câmara Municipal de Uberaba) O ex-vereador Thiago Mariscal foi condenado pela Justiça a pagar R$ 90 mil por danos morais coletivos. O político de Uberaba, no Triângulo Mineiro, falou com a reportagem nesta sexta-feira (23/6) sobre o caso.

Conforme informações, a determinação foi assinada na quinta-feira (22/3) a pedido da Procuradoria-Geral do Município (Proger).

A decisão do juiz Nelzio Antônio Papa Júnior, define que o comportamento do ex-assessor e vereador é reprovável.

Para o Estado de Minas, Mariscal disse que vai recorrer.

“Em minha opinião, com todo respeito ao nobre magistrado, notei que a sentença foi proferida sem análise de todas as provas que se encontram nos autos”, diz.

Veja a nota completa:

A sentença foi proferida na data de hoje às 08h18min, ainda não fui intimado para o ingresso do recurso. Assim que minha equipe jurídica teve acesso ao teor da sentença, me comunicaram. Em minha opinião, com todo respeito ao nobre magistrado, notei que a sentença foi proferida sem análise de todas as provas que se encontram nos autos, pois em momento algum adentrei no local sem autorização, além de estar na companhia de um vereador que tem sua prerrogativa de

fiscalização, tenho provas de todo o ocorrido!

Vale ressaltar que, no dia dos fatos, foram respeitadas todas as normas sanitárias, o que não comprometeria a eficácia das vacinas, no entanto, quando adentramos no local, as vacinas já se encontravam vencidas; o que se desaguou numa CEI. Ademais, no dia da fiscalização o local estava resguardado pela guarda municipal, que nos permitiram a entrada e nos acompanharam o que resta comprovado pela Live gravada no dia dos acontecimentos.

O que mais surpreende, é o valor altíssimo imposto na sentença a título de danos morais, no entanto, o Município comete erros muito maiores em desfavor da população e nunca foram condenados em um valor tão exorbitante; enquanto eu certo sou condenado.

Quanto ao valor sentenciado ir para o fundo da Saúde; vale lembrar que sou um dos mais atuantes nessa área e busco sempre trazer verbas destinadas para saúde da nossa cidade, mesmo não tendo cargo político.

Por fim, juntamente com a minha equipe jurídica, iremos recorrer da sentença, buscando a verdadeira justiça; e a única conclusão possível, é que mais uma vez tentam me calar; buscam a todo custo me impedir de mostrar os erros e falhas do atual governo.