Isenção de IPVA para locadoras é rejeitada na Assembleia Legislativa

Desde 2017, em Minas Gerais, as empresas do ramo devem pagar a diferença em relação à alíquota quando os carros são transferidos para uma revenda.

Se as emendas da PL fossem aprovadas, as locadoras que pagam alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 1%, nos veículos que serão locados, ficariam dispensadas de pagar o complemento de mais 3% em caso de venda do automóvel.