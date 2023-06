Quais são os ministros e como acontece julgamento de Bolsonaro no TSE

440

Ex-presidente Jair Bolsonaro está na mira da Justiça desde que saiu do cargo (foto: Sergio Lima / AFP) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar, nesta quinta-feira (22/6), a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível até 2030. A composição da corte está definida após alterações nas últimas semanas devido ao fim de mandatos dos integrantes. O ex-presidente é alvo de ação que investiga violações legais em reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em julho do ano passado.









O TSE é composto por três nomes advindos do Supremo Tribunal Federal (STF) escolhidos pelos membros da corte; dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também determinados internamente; e dois juristas escolhidos pelo presidente da República a partir de lista tríplice feita pelo STF.





Veja os ministros que julgam a inelegibilidade de Bolsonaro:





Alexandre de Moraes: ministro do STF nomeado por Michel Temer em 2017

Cármen Lúcia: ministra do STF nomeada por Lula em 2006

Kassio Nunes Marques: ministro do STF nomeado por Bolsonaro em 2020

Benedito Gonçalves: ministro do STJ nomeado por Lula em 2008

Raul Araújo Filho: ministro do STJ nomeado por Lula em 2010

André Ramos: advogado indicado por Lula ao TSE neste ano

Floriano de Azevedo: advogado indicado por Lula ao TSE neste ano

Como acontecerá o julgamento





O julgamento está marcado para começar nesta quinta, mas há duas sessões já agendadas para semana que vem, nos dias 27 e 29. A previsão é que o trâmite seja finalizado neste prazo, mas os ministros podem pedir vista, solicitando mais tempo para analisar a ação. Os pedidos determinam período de 30 dias prorrogáveis por mais 30 para que o tema volte à pauta.





O julgamento é iniciado pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator do caso, Benedito Gonçalves, que fará a leitura do relatório do caso. Logo depois, a palavra é passada aos advogados do PDT, que terão, cada um, 15 minutos de sustentação oral para apresentar seus argumentos. Em seguida, o mesmo tempo é concedido para a argumentação da defesa. O Ministério Público Eleitoral é o próximo a se manifestar.





Após concluídas as etapas, o ministro Benedito Gonçalves apresenta seu voto. Os demais ministros também votam na seguinte ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes.