Ciro Nogueira diz apoiará Zanin

Ex-ministro de Bolsonaro afirma que bancada do PP está liberada para votar como quiser na sabatina (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



Brasília - O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro disse que vai votar a favor do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina está marcada para a próxima quarta-feira pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador afirmou em entrevista ao Poder360 que a bancada do PP foi liberada para votar como quiser. Nogueira não é o primeiro aliado de Bolsonaro a se posicionar a favor de Cristiano Zanin. Ele continua apoiando o ex-presidente e tem feito críticas contundentes ao governo Lula. A senadora Damares Silva, que também foi ministra do governo passado, já disse que ficou impressionada após receber a visitar de Zanin em seu gabinete e que pode votar favoravelmente a ele.

Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e ganhou notoriedade durante a atuação na defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato. É natural de Piracicaba (SP), formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em litígios empresariais ou criminais. Ele mantém um escritório com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins, com sedes em São Paulo e Brasília.

Para ser aprovado como ministro, ele precisa de 41 votos no Senado. Se conseguir, vai substituir o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril por ter completado 75 anos. Neste ano, a atual presidente da corte, Rosa Weber, também atingirá essa idade e terá que aposentar, abrindo vaga para outra indicação que será feita pelo presidente Lula.