MP do Minha casa, minha vida é aprovada no Senado

A votação no plenário do Senado nesta terça foi simbólica, isto é sem a contagem dos votos (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Brasília - O Senado aprovou ontem a medida provisória que recria o programa Minha casa, minha vida. Como a MP perderia a validade hoje se não fosse aprovada, os senadores mantiveram o texto que saiu da Câmara dos Deputados. O governo Lula (PT) se comprometeu a vetar o dispositivo que obrigava a contratação de um seguro habitacional. A avaliação dos senadores foi a de que o seguro encarece o imóvel e pode ser dispensado porque já há a garantia das construtoras pelo prazo de cinco anos.









A contratação de apólices de seguro para "riscos inerentes aos empreendimentos habitacionais" constava no texto original da MP, mas foi dispensada pela comissão mista. Ao passar pela Câmara, no entanto, o seguro -que será vetado pelo governo federal- passou a ser obrigatório novamente.

O relatório do deputado federal Fernando Marangoni (União-SP) na comissão mista alterou muitos pontos da proposta original e incluiu uma série de novidades. Enquanto o texto enviado pelo governo tinha 16 páginas, o substitutivo foi aprovado com 49.





Entre as novidades aprovadas pelo Congresso estão o reajuste no valor das obras após o seu início seguindo a inflação. Antes, o montante não era corrigido, o que na visão dos parlamentares levava construtoras a abandonar empreendimentos. Outra inovação está no incentivo à produção de unidades mais próximas dos centros urbanos com infraestrutura urbana nos arredores.

Além disso, os projetos precisarão ter medidas que aumentem a sustentabilidade ambiental. O objetivo nesse caso é um benefício tanto ecológico quanto financeiro para o proprietário, que pode pagar menos de água ou de luz.





O texto aprovado também incluiu a necessidade de que 5% dos recursos destinados para obras paradas, retrofit e empreendimentos em cidades com menos de 50 mil habitantes ficassem com estados e municípios. Outra mudança é a permissão para que outras instituições além da Caixa participem de obras para famílias enquadradas que moram em cidades de até 80 mil habitantes.