É a economia

(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 10/3/23)

Sobre favelas

Sobre a preconceituosa declaração do ministro Rui Costa (foto) a respeito de Brasília, convém relembrar alguns dados sobre desigualdade social. É no Distrito Federal que se encontra a maior favela do Brasil – Sol Nascente, em Ceilândia, com mais de 87 mil habitantes em 32 mil domicílios. É significativamente mais extensa do que a favela do Bairro Tancredo Neves, em Salvador, com 20 mil domicílios, a maior da capital baiana.





Ontem e hoje

De origem histórica, o bairro pobre de Salvador era conhecido como um antigo quilombo. Passou por um forte processo de urbanização a partir dos anos 1970, sem políticas públicas suficientes para combater a desigualdade. No DF, a Sol Nascente tem pouco mais de 20 anos. Em duas décadas, a 35km do Palácio do Planalto, tornou-se um desafio para políticos com consciência social. Basta de simplismos e má fé contra a capital federal.





Deputados de MG X Lula

Quatro dos 48 deputados que protocolaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados são mineiros: Nikolas Ferreira, Junio Amaral, Marcelo Álvaro Antônio e Maurício do Vôlei. Todos eles são do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, maior bancada de oposição ao governo Lula. Na lista geral, entretanto, há quatro parlamentares filiados a partidos da base aliada do governo: Thiago Flores (MDB-RO), Rodrigo Valadares (União-SE), Delegado Palumbo (MDB-SP) e Sargento Fahur (PSD-PR).

Nos próximos dias, também existem questões relevantes a se observar na área econômica. O arrefecimento da inflação sugere uma possível mudança de postura do Banco Central na definição da taxa básica de juros. Mas analistas consideram improvável que o Comitê de Política Monetária reduza a Selic na reunião marcada para 20 e 21 de junho.