Lira sobre articulação com o governo: 'O Congresso é liberal e consevador'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um café da manhã, nesta segunda-feira (5/6). Em pauta estava a articulação do governo com o Congresso Nacional, que tem sido alvo de críticas constantes do parlamentar. Lira garante, no entanto, que não houve mobilização para causar derrotas ao petista nesses primeiros cinco meses de mandato.









Lira faz referência aos decretos do presidente Lula que alteravam as regras do Novo Marco do Saneamento , estabelecido por Jair Bolsonaro (PL) em 2020. Através de um projeto, a Câmara cancelou parte dos decretos do petista em uma votação expressiva de 295 a 136, representando a primeira grande derrota do governo, que espera reverter no Senado. A articulação também foi criticada por deputados.





O PL do Marco Temporal, que altera a demarcação de terras indígenas, também foi ressaltado por Lira. O projeto foi aprovado por 283 votos a favor e 155 contra. “ O placar em si demonstra a vontade do Parlamento a respeito desse tema, que nada tem a ver com a perseguição aos povos originários”, disse.





Lira também afirmou que o Congresso tem vontade de contribuir nos temas importantes para o país, mas que ainda é preciso melhorar a articulação. Lula deve se reunir com líderes partidários na Câmara ainda nesta segunda-feira (5/6).