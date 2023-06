Estranha no ninho

(foto: AGÊNCIA CÂMARA)

Moqueca baiana...

Parlamentares conseguiram identificar todo o histórico da mexida que o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA) (foto), fez em relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. E as digitais levam à Casa Civil. Em várias oportunidades, o ministro Rui Costa comentou com parlamentares que o Fundo era uma “vergonha”.







... no Fundo do DF

Cajado não quis deixar de atender o ministro que, numa oportunidade, comentou: “Dá um fundo desses para a Bahia pra ver o que fazemos com ele”. Agora, a bancada local tenta dar um jeito de retirar essa parte do texto e amarrar o compromisso da Câmara de manter o que sair do Senado. A resistência mais forte é... da Bahia, aliada ao ex-governador Rui Costa.







Continhas

Na noite de terça-feira, quando o governo pretendia votar a medida provisória da reestruturação do governo, as contas indicavam 282 votos contra. Sinal de que há muita coisa que precisa ser ajustada na relação Executivo-Legislativo.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, não conseguiu preservar os recursos dos ministérios do partido (Transportes e Cidades), comandados respectivamente por Renan Filho e Jader Filho. Alvo de cortes da ordem de R$ 600 milhões a R$ 700 milhões, é mais um ingrediente para dar confusão entre os aliados do governo no Congresso Nacional.