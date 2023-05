440





Quando os leões brigam, não sobra nada

Com o governo sem maioria, até a briga alagoana entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros respinga no colo do presidente Lula, colocando sob risco a remodelagem da Esplanada. Enquanto o presidente recebia os chefes de Estado, Renan tuitou xingando Lira, a Câmara jogou o marco temporal das terras indígenas em primeiro plano, e atirou para escanteio as medias provisórias que vencem amanhã. Lira, em conversas reservadas, tem dito que Renan virou um problema do governo e classifica as comissões mistas criadas para analisar as MPs como fatores que levarão à perda de validade dos textos.

O recado está dado. O governo não tem força na casa para frear as disputas internas em torno das medidas provisórias. Tampouco conseguiu até aqui evitar que a briga alagoana interferisse no andamento dos projetos governamentais. Restará pedir ao senador Renan Calheiros uma trégua em relação a Lira e vice-versa.

Em outras épocas....





Quando Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães brigaram, nos idos dos anos 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu surfar na onda, porque o PSDB era grande, tinha articuladores políticos de peso, ao ponto de fazer do então deputado Aécio Neves presidente da Câmara. Agora, com um Congresso mais conservador, está difícil Lula conseguir o mesmo intento.

(foto: Daniel Protzner/ALMG)



João Leite não

descarta candidatura

O ex-deputado estadual João Leite (foto) (PSDB) disse que ficou muito feliz em ter sido lembrado por parte dos eleitores de Belo Horizonte na pesquisa do Instituto Opus, publicada pelo Estado

de Minas na última segunda-feira. O levantamento apresentou nomes de possíveis candidatos à prefeitura da capital em 2024. “Cidade que nasci, tanto amo e tenho lutado historicamente. Agora estou na iniciativa privada, pela volta das ferrovias, mas a possibilidade de concorrer tem sido discutida dentro do partido. Também há uma conversa para eu presidir o PSDB em BH”, disse João Leite à coluna.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Para Viana, eleitor

está mais exigente

O senador Carlos Viana (foto) (Podemos) destacou que o resultado da Pesquisa Opus/EM mostra uma evolução na percepção das pessoas sobre o papel de um prefeito. O parlamentar foi um dos quatro políticos mais citados no cenário estimulado, quando nomes são apresentados aos eleitores. “A pesquisa é uma demonstração clara de que o eleitorado está cada vez mais exigente e, principalmente, observando a política. Eu entendo que nós teremos para o ano que vem campanhas com ideias, com propostas, o que é certo para a política, pois nós que temos que mostrar para as pessoas porque viemos”, afirmou Viana.

Exagerou O tapete vermelho que Lula estendeu para o venezuelano Nicola Maduro foi tão “fofinho” que desagradou a outros chefes de estado e até mesmo os aliados do governo. Carlos Siqueira, do PSB, praticamente refez a nota que soltou há alguns anos, quando deixou o Foro de São Paulo. A Venezuela de Maduro, avalia o PSB, não é uma democracia.

(foto: Gladyston Rodriggues/EM/D.A Press)





Polêmica na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas aprovou em 1º turno um projeto de lei que determina o sexo biológico como o critério para a participação em competições esportivas no estado. A proposta, de autoria do deputado Bruno Engler (foto) (PL), recebeu cinco votos favoráveis e apenas um contrário em reunião de ontem. O projeto estabelece regras que impedem que pessoas trans participem de competições esportivas em Minas de acordo com o gênero com o qual se identificam.





“Isonomia” ou“preconceito”

Segundo Engler, o projeto não tem um caráter discriminatório, mas sim de proteger a isonomia dos esportes femininos. Único parlamentar da comissão a se manifestar de forma contrária ao projeto, Dr. Jean Freire (PT) disse que a proposta é inconstitucional e criticou o que considera um teor preconceituoso no texto da lei. “O machismo, racismo e a LGBTfobia permanecem. Eles continuam com projetos pautando essas questões contra as minorias. Eu votei contra e apresentamos uma emenda colocando que fica vedada a adoção de quaisquer medidas que violem os direitos à liberdade e igualdade prevista no artigo 5º da Constituição Federal”, disse o deputado. A emenda foi rejeitada.