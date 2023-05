Um gol

Os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) podem até não conseguir todas as reivindicações que fizeram na reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira, mas pelo menos dois deles, Zema e Leite, saíram do encontro impressionados com o petista. Teceram vários elogios ao ministro, destacando a sua postura firme à frente da economia e a sua capacidade de ouvir seus interlocutores. Na reunião, os governadores pediram principalmente mudanças no RRF (Regime de Recuperação Fiscal).





O prefeito Fuad Noman e o vereador Gabriel Azevedo (foto) voltaram a fazer as pazes ontem, depois da reunião que selou o acordo do transporte público de ônibus em Belo Horizonte. O parlamentar foi, inclusive, presenteado com o livro “O amargo e o doce”, de autoria de Fuad, seguido de uma dedicatória. Como retribuição, Gabriel prometeu um coquetel no bar que é proprietário, no Centro da capital, em homenagem ao presente do prefeito. “O livro termina com uma pessoa criando um coquetel em um bar e o Gabriel decidiu fazer esse evento com o mesmo nome. Eu vou lá experimentar para ver se é amargo doce mesmo”, disse Fuad, aos risos. “De certa forma vai mostrar como é a nossa relação”, respondeu Gabriel.







O deputado federal André Janones (Avante-MG) lamentou ontem que sua participação na CPMI que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro tenha sido barrada. Segundo ele, seu nome foi vetado por quem realmente manda no país: o “centrão”. Apesar da ausência, Janones afirma que o episódio é uma página virada e que agora ele vai se “desdobrar” para ajudar os colegas deputados.

Se a vida do governo será difícil nas próximas votações no plenário da Câmara, tudo promete ser mais fácil na CPMI dos atos de 8 de janeiro. A escolha da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para a relatoria foi um ponto a favor do Planalto. A maioria é do governo e... de Arthur Lira, presidente da Câmara.