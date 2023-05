Reforma sindical

Moraes em BH

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, é esperado em BH no dia 3 de junho para a palestra de abertura do Encontro Nacional de Segurança das Eleições. O evento, que será realizado no Clube dos Oficiais da PM mineira, vai reunir representantes de TREs e forças de segurança de 26 estados e do Distrito Federal. Eles vão trocar experiências sobre segurança que tiveram nas eleições do ano passado e, a partir das informações, elaborar um banco de boas práticas sobre o tema.



De volta à Lava-Jato

A juíza da 13ª vara federal, Gabriela Hardt (foto), voltou a assumir os processos restantes da operação Lava-Jato, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) afastar, de maneira cautelar, o juiz Eduardo Appio, na segunda-feira. A decisão foi tomada pela Corte Especial Administrativa. Appio foi afastado após o desembargador Marcelo Malucelli, dizer que o filho, João Eduardo Barreto, teria recebido uma ligação ameaçadora em que se suspeita que o magistrado tenha participado. O juiz agora tem 15 dias para apresentar uma defesa prévia ao tribunal.





Moro quer arquivar caso da calúnia

A defesa de Sergio Moro (União Brasil) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de arquivamento da denúncia realizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador. Segundo o órgão, Moro teria cometido o crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Em um vídeo divulgado em abril deste ano, Moro fala em “comprar um habeas corpus” do magistrado. Os advogados defendem que não houve crime na conduta de Moro. “Sergio Moro não atribuiu a responsabilidade de um acontecimento concreto e criminoso ao ministro Gilmar Mendes”.

Criado em abril, o grupo interministerial (GTI) para discutir a reforma sindical fez sua primeira reunião ontem. No encontro, representantes das centrais sindicais apresentaram a proposta na qual têm trabalhado desde o ano passado para representantes das confederações patronais que, segundo participantes, não fizeram objeções. O grupo conta com 36 membros, 12 dos trabalhadores, 12 dos empresários e 12 do governo federal. No próximo encontro, os representantes patronais apresentarão suas contribuições aos trabalhadores e, no seguinte, uma versão final do texto deve ser acordada com a participação do ministro Luiz Marinho, do Trabalho, que participou do evento ontem. (Da redação)